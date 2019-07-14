反送中》香港遊行轉戰沙田區 黑潮綿延逾1.5公里

2019-07-14 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中遊行遍地開花，今（14）日在香港沙田區登場。稍早由於人潮過多，不僅大會宣布提早20分鐘出發，警方也被迫開放整整6線道的馬路紓解人潮。

綜合香港媒體報導，由於遊行人數超乎預期，香港警方被迫開放遊行路線上的獅子山隧道公路、沙田鄉事會路等道路全線6線道來紓解人潮。群眾在遊行時齊喊「沒有暴動，只有暴政」、「林鄭月娥，壽終正寢」、「立即雙普選」等口號。

遊行隊伍前頭已於下午4時50分抵達終點港鐵沙田站旁巴士總站，大會呼籲群眾秉持「和平、理性、非暴力」原則盡速散去，但由於現場未見巴士行駛，群眾持續滯留於巴士總站。

於此同時，鄰近遊行起點的獅子山隧道公路仍有滿滿6線道的黑衣群眾緩步前行，整個遊行隊伍可說是綿延了超過1.5公里長，估計整場遊行將會持續至晚間。

下午5時，沙田鄉事會路與源禾路口出現部分示威者意圖佔領馬路，遭警方以胡椒噴霧驅趕，大批示威者也隨即從終點的巴士總站返回路口支援。

下午5時20分，沙田鄉事會路與源禾路口現場已經聚集大批示威者，部分示威者開始發放雨傘等抗爭物資，大部分示威者也已經戴起黃色工地帽，現場瀰漫著山雨欲來之勢。

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