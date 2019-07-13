入夜開始清場！港警控上水遊行有人預謀「大規模派發裝備」

2019-07-13 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中浪潮延燒，北區今天（13日）舉行「光復上水」遊行，不料在結束後隨即爆發警民衝突。晚上7點45分，香港警察在臉書粉專發布清場通知，過了8點，警方已到場列陣，開始清場。

臉書粉專「香港警察 Hong Kong Police」在晚間發出清場預告，指出此場行動是非法集結，明顯有組織及有計畫，稱有人「早已預謀」且「大規模」的派發頭盔等裝備，拆毀路邊鐵欄、拆毁路旁的鐵欄，並在附近以水馬及雜物堵塞道路，更指出：「發現有暴力示威者主動攻擊警察，期間曾向警察投擲鐵枝及不知名粉末（暫未確定該粉末是否與較早前在金鐘使用的屬同一種類）。」呼籲示威者停止違法行為，並請市民非必要不要前往該區。

光復上水遊行在今天下午5時左右結束，當時許多示威者在上水廣場附近不願散去，結果警民爆發衝突，傳出警察動用警棍與胡椒噴霧攻擊民眾，造成多人受傷，現場十分混亂。

《香港01》報導，入夜後，有示威者在現場發放前往香港新界東部「粉嶺」的港鐵單程票，有人則呼籲「不流血、不被捕、一齊走」，要示威者在清場前離開，也有人呼籲市民參加明天（14日）的沙田遊行；《立場新聞》則稱，晚上8時左右，現場示威者幾乎已離去，留下的多是記者。

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