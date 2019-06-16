反送中》黑潮淹沒香港島！ 群眾已滿出原遊行路線

2019-06-16 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥昨天（15日）宣布「暫緩」修訂逃犯條例，但此舉似乎還是無法平息港人怒火，昨晚1名黃衣人手舉反送中標語墜樓身亡的消息推波助瀾下，今天下午的反送中大遊行人數再度爆滿，人潮源源不絕，遊行出發2小時後，遊行起點維多利亞公園（維園）附近馬路還是被黑衣人塞爆。

綜合香港媒體報導，主辦單位「民間人權陣線」（民陣）在稍早下午2點40分左右，因遊行人數爆滿，正式宣布遊行隊伍提前20分鐘出發。民陣成員十幾人共同拉著「撤回惡法」、「痛心疾首」的大旗，從維多利亞公園走向軒尼詩道，群眾沿路高喊「林鄭下台」、「撤回惡法」，更有許多群眾手持「別殺我」紅色標語，抗議警方幾天前的粗暴執法。

直至下午3點左右，遊行隊伍前進至銅鑼灣SOGO百貨附近時，由於該地早已塞滿原欲前往維園參與遊行的群眾，導致民陣的隊伍前頭難以前行，在原地停留逾半小時後才得以繼續行進。期間亦有多位民眾身體不適倒地，一旁群眾趕緊幫忙撐傘，醫護人員到來時也主動讓路。而在此同時，在遊行起點後頭1公里遠的港鐵炮台山站及北角站，仍有民眾不斷加入遊行隊伍。

下午4點左右，因應警方要求，港鐵宣布列車將不停靠距離遊行起點最近的銅鑼灣站及天后站。4點30分左右，由於民眾持續加入遊行，人潮已滿溢至與原遊行路線（軒尼詩道）平行的駱克道、謝斐道，以及告士打道的1個車道。民陣宣布，群眾亦可利用這3條路線，共同遊行前往終點政府總部。

下午5點左右，遊行開始至今已經超過2個小時，但由於人潮極為爆滿，手持「痛心疾首」的民陣隊伍前頭還前進不到2公里，才剛抵達港鐵灣仔站附近。同時，仍有不少黑衣人士自遊行起點後方的港鐵炮台山站，陸續穿越維多利亞公園，前往加入遊行隊伍。

此外，多名香港網民表示，下午搭乘港鐵前往遊行現場途中，有港鐵列車長透過廣播表示自己不能去，「麻煩大家代替我去，堅持到底，香港人要加油」，車廂內眾人歡呼鼓掌，更有乘客形容他為「良心車長」。

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