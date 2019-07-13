鼻酸！香港媽媽跪地求住手... 港警推開朝人群爆打

一名香港媽媽雙膝跪地，懇求員警離開，但員警只是繞過她繼續往前走；這名不死心的媽媽則是再度繞到警察前面，伸開雙臂不斷哀求，但下秒警察在長官一聲令下立刻將她推開，隨後其中一名神色凶狠的警察（圖左1），更是手持警棍，朝著道路上的民眾一陣亂打。（擷取自「香港電台視像新聞 RTHK VNEWS」直播）

2019-07-13 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（13）日舉行「光復上水」遊行，在下午遊行結束時，警民再度爆發衝突。其間一名香港媽媽以肉身擋住集結員警，跪地哀求警察不要動手，結果港警馬上遭推開，隨後港警更持警棍朝人群一陣亂打，讓不少在網路看到這一幕的網友都流下淚來。

根據港媒報導，今日香港「光復上水」遊行爆發衝突，下午5時45分左右，數輛警車行駛間，有一名男子坐在地上阻擋警車行進，附近民眾則以雨傘試圖保護。但20多名警察立刻下車，將男子拖行到一旁人行道上，並準備驅離道路上的其他民眾。

此時，一名香港媽媽雙膝跪地，懇求員警離開，但員警只是繞過她繼續往前走；這名不死心的媽媽則是再度繞到警察前面，伸開雙臂不斷哀求，但下秒警察在長官一聲令下立刻將她推開，隨後其中一名神色凶狠的警察，更是手持警棍，朝著道路上的民眾一陣亂打。

對此，不少收看直播的網友難過的表示「為什麼要這樣？」、「我哭出來了」；更有網友氣憤的說，「這種人適合當警察嗎？」、「警察好狠心！」、「凶神惡煞的樣子，他真的是警察」？

影音請見「香港電台視像新聞 RTHK VNEWS」直播（約40分15秒處）

（影片若遭刪除請見諒）

一名香港媽媽雙膝跪地，懇求員警住手。（擷取自「香港電台視像新聞 RTHK VNEWS」直播）

一名香港媽媽雙膝跪地，懇求員警住手。（擷取自「香港電台視像新聞 RTHK VNEWS」直播）

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