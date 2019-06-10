百萬人反送中、港媒頭版卻「沈淪」焦糖陳嘉行怒：噁心！

台灣藝人「焦糖」陳嘉行今在臉書粉專貼出一張港媒合成圖，並在文中表示「來看看香港媒體沈淪到多噁心」。（圖翻攝自臉書粉專「焦糖 陳嘉行 Brother Caramel」）

2019-06-10 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議港府修訂《逃犯條例》，逾百萬名港人昨上街遊行。今凌晨傳出港警使出催淚彈、棍棒等武器強勢驅離，雙方爆發流血衝突、逾百人被捕。特首林鄭月娥稍早回應，修法有助彰顯公義、揚言將追究襲警者。據了解，全球多個國家、外媒無不大肆報導該場示威活動，並予以聲援，未料，「焦糖 陳嘉行 Brother Caramel」卻貼出一張顯示多家港媒頭版公開力挺修法的合成圖，並撰文表示「來看看香港媒體沈淪到多噁心」。

「焦糖 陳嘉行 Brother Caramel」直言，明年總統大選「票投國民黨，台灣變香港」、「票投韓國瑜，報紙變中時」，並稱收到香港網友投書，這篇文中提及百萬港人上街反送中條例，「說實話我沒有天真的覺得一定會令政府卻步，因為我們的政府不是民選，但至少我們有試過！」

投書指出，因政府無視民意，有些朋友覺得遊行無用，但他有另套看法，即「至少可讓台灣看到被中國統治是會有什麼下場」，並稱雖無法代表其他人，「但在我而言，要是因為這遊行能讓一些台灣人覺醒，能讓小英勝出民調，能幫台灣保住民主，這已是另一種勝利」，期盼「台灣人踏在香港的屍體上遠離中國」，文末附上「祝安好」。

根據「焦糖 陳嘉行 Brother Caramel」貼出的圖片顯示，包括《星島日報》、《明報》、《文匯報》、《商報》、《大公報》、等媒體頭版版面紛紛寫著，「支持條例、彰顯公義」；逃犯若甩身，港人難安心」、「支持條例、不做逃犯天堂」、「82萬聯署撐修例、保港法治彰公義」、「亂港派縱火堵路、遊行變暴亂」等，並搭配香港一片祥和的景色，或抗議民眾被警察逮住的照片。

不過，也有眼尖網友發現，並非所有港媒都力挺修法，圖片中的《成報》等報，新聞標題寫道「市民怒吼、促撤回《逃犯條例》，反修例百萬行」、「白衣人海反修例」等，「香港報紙的首頁通常是廣告頁，您看照片裡的《明報》首頁跟第二頁，就知道不同了，雖然環境越加惡劣，但香港還是有報魂的」。

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