解放軍若攻台 軍事專家：中國將面臨最血腥的一役

2019-06-24 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來逐漸成為經濟和軍事超級強國，入侵台灣的威脅也越來越大，中國國防部長魏鳳和更在6月初放話，直指若有人將台灣從中國分裂出去，那麼解放軍將不惜一切代價統一台灣。但軍事專家分析兩岸狀況時，直指中國侵台是「最艱難與最血腥的任務」。

據《CNN》報導，台灣對抗中國猶如大衛對抗巨人歌利亞，美國國防部最新報告顯示，解放軍估計有百萬士兵、近6000輛坦克、1500架戰鬥機和33艘驅逐艦。然而，台灣地面部隊僅15萬人、800輛坦克，空中有350架戰鬥機支援，海軍則僅有4艘驅逐艦。

在中國國家主席習近平的領導下，解放軍迅速實現了現代化，不過雙方隔海而治70年來，中國始終沒有渡海攻台，部分原因雖是出於政治因素例如美國介入和潛在傷亡過大等等，但解放軍也相當畏懼全面侵台。

美國華府智庫「2049計畫研究所」研究員伊斯頓（Ian Easton）在專書《中國入侵威脅》（The Chinese Invasion Threat）裡指出，台灣擁有一支專業的軍隊，擁有由美國訓練的核心人才，因此中共侵台行動「對中國軍隊來說是最艱難和最血腥的任務」。

按照伊斯頓與英國國防智庫皇家聯合研究所（ Royal United Services Institute ）研究員考沙爾（Sidharth Kaushal）的說法，中國入侵台灣將會是陸海空聯合攻擊，首先是對台灣重要基礎設施例如港口和機場進行轟炸，以便削弱台灣地面防衛力量，接著中共會派出戰機飛越台灣海峽取得空優，一旦解放軍認為台灣海空部隊遭到壓制，就會展開兩棲登陸。

然而，在這裡最大的問題就是兩棲登陸。美國國防部2019年向國會提交的報告顯示，中國擁有37艘兩棲運輸艦和22艘小型登陸艦，再加上所有可徵用的民用船隻，已足以佔領較小的島嶼，例如南海諸島等等，但若要登陸台灣還不太足夠，而且沒有跡象顯示中國正在擴大兩棲登陸能力。

考沙爾說，中國攻台初期，台灣的海軍和空軍至關重要，至少要擊沉解放軍兩棲登陸部隊的40％船艦，但實際用目前的數字來看，也就是10到15艘船而已。若共軍真的穿越了台灣海峽，另一個大問題是要在哪裡登陸。

伊斯頓表示，台灣只有14個適合登陸的海灘，但不只是解放軍知道這件事，台灣軍隊也知道，所以數十年來不知做了多少防禦工事。另外，台灣海軍艦艇還可以發射反艦導彈，陸地上也有陸基導彈，更別提屆時海灘上的佈雷與交叉火力。

伊斯頓說，台灣整個國防戰略與戰爭規劃，都是專門用來擊敗解放軍的入侵行動。事實上，除了兩棲登陸之外，空中入侵也是進入敵國的一種方法，但解放軍傘兵太少，根本不可能辦到。

除此之外，台灣可不僅只有15萬地面部隊，還有近250萬後備軍人，考沙爾直指中國若想侵台，必須動員數十萬軍隊、兩棲登陸艦、彈道導彈發射車、戰鬥機和轟炸機，而這種大規模的調動，無疑讓台灣有了預警的時間。

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