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    中國小學被爆供餐雞肉竟過期4年 官方稱「生產日期貼錯」

    中國廣東省深圳市1所小學日前遭家長舉報，使用過期4年的雞肉供學生食用。（圖擷自微博）

    中國廣東省深圳市1所小學日前遭家長舉報，使用過期4年的雞肉供學生食用。（圖擷自微博）

    2024/10/25 10:53

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省深圳市1間小學日前被學生家長舉報，使用過期4年的雞肉，當地教育局和市場監管部門獲報後立即展開調查，稱是餐飲公司的倉庫管理員在重新黏貼標籤過程中，輸入了錯誤的生產日期。

    綜合媒體報導，根據有關中國家長提供的消息，深圳市福田區華新小學高年級家長20日突襲檢查學校供餐公司「一米廚房餐飲管理有限公司」時，發現其中1包重30公斤雞肉片標註的生產日期，竟是2020年10月15日，且保存期限僅7天。

    福田區教育局、深圳市市場監督管理局福田監管局21日接到家長舉報後，立即趕赴現場進行調查。

    相關單位對餐飲公司原料倉庫、生產廠房進行調查，在查閱監控畫面，並核對進貨單據、菜單食譜、投料表後，查明涉案產品標註的生產日期「2020年10月15日」，是餐飲公司倉管人員誤拆包裝、欲重新貼標時，不慎輸入錯誤年份所致，實際生產日期應為「2024年10月15日」，保存期限7天。

    現場抽檢結果顯示，食材均符合中國食品安全國家標準。市場監管部門目前已對涉案餐飲公司「錯誤標註生產日期」的行為，依法開罰。

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