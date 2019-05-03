中國軍力報告》美警告：中國可能對台飛彈攻擊 鷹擊62威脅全台

美國五角大廈指出，中國可能對台灣採取飛彈攻擊，圖為解放軍各種飛彈射程。（圖擷自五角大樓報告Annual Report to Congress）

2019-05-03 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部向國會提交中國軍力評估報告，在提及兩岸狀況時，強調中國從來沒有放棄使用武力統一台灣，並列出各種解放軍可能的進攻模式，其中包括對台灣採取大規模的飛彈轟炸、有限度的飛彈攻擊、渡海侵台等3種。

美五角大廈指出，解放軍在多個方面的軍事能力不斷增強，以追求武統台灣的可能性，而中共對台灣使用武力的目的，就是希望能夠讓台灣投降並接受統一，或根據中國的條件進行統一對談。

五角大廈表示，美國介入台海事件的任何潛在管道，中國都會百般阻止，如果屆時無法完全阻撓美方，那麼中國也會千方百計拖延，直到在不對稱、有限的短期戰爭拿下勝利為止。

假如戰爭拖長，中國可能會展開網路戰甚至利用核武恫嚇，以試圖結束台海衝突，又或者是在戰爭陷入僵局時，尋求政治解決的方法。

美國國防部列出解放軍可以發動的侵台行動，第一，就是空中和海上封鎖台灣，包含重要的進口物資，迫使台灣投降。根據解放軍本身的戰術評估，一但採用這種方式，有可能會展開「大規模的飛彈襲擊和奪取台灣外島」，藉此快速地逼台灣投降。

第二種侵台方式為「有限的襲擊與脅迫性戰略」。中國可以在有限的攻擊中做出致命性的軍事行動，那就是利用導彈精準命中台灣空軍基地、雷達站，飛彈基地、太空和通訊設施，打破台灣的防禦和人民抵抗的決心。或者是利用網路攻擊，讓台灣人對總統失去信心，解放軍特種作戰部隊也可以同時滲透台灣並突襲重要設施和重要人物。

以上兩種都涉及飛彈攻擊台灣，美國國防部繪製的解放軍飛彈射程中，除了早已有的東風系列之外，今年還多了射程400公里的鷹擊62（YJ-62）飛彈，範圍也是幾乎囊括整個台灣。

至於第三種，就是登陸台灣，藉由解放軍海陸空聯合作戰和電子戰，突破台灣西部海岸北邊或南邊的防禦，進而建立灘頭堡，接著便是占領關鍵區域或整個島嶼。

然而，對共軍來說，大規模的兩棲入侵是各種侵台手段中最複雜和最困難的軍事行動，想要成功就必須取決於空優與海軍優勢、快速的後援和補給，但台灣可能會呼籲國際干預，再加上中國內部可能會發生叛亂，因此採取渡海登台須承擔相當大的風險。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/