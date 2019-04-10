為共產黨送頭！鄉民分析「解放軍渡台海兵力先死九成」

2019-04-10 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平2019年初發表「告台灣同胞書」，解放軍更加頻繁繞台，甚至在3月31日飛越台海中線挑釁，批踢踢實業坊鄉民討論開戰議題，認為「解放軍渡海要先死九成以上的兵力」、「中國人真的願意為了共產黨去送死嗎？」。

PTT鄉民在八卦板以「問卦」形式發表討論議題，他認為，台灣島的地形可以說是「易守難攻」，離中國沿岸的最近距離也有150公里，解放軍若在渡過台灣海峽時，花費的時間太久，就可能有九成以上的兵力會先陣亡，他質疑中國人應該不會願意為了共產黨送命。

不少鄉民認為，「這年頭打仗還要坐船送頭，我也是滿佩服的」、「不想要太過破壞，就是疊屍來換了」、「你要現代知識人民為了包子送頭，絕對會暴動」、「搶灘才是死傷最大，渡海命大沒死就只是暈到搶灘被打死」、「海上在處於海灘優勢前，幾乎是來多少死多少而已」。

但也有鄉民提醒，「他們不缺兵員，不怕叫人去送死」、「台灣統派獨派會先內戰」、「戰爭都一樣阿，第一炮炸在你身邊恐懼瞬間蔓延」、「中國也不是白癡，真開戰自己沿海城市就不會被攻擊？」、「這種事真要講能講得過？講得過還需要打仗嗎XD」、「台灣最怕的敵人是島內叛徒」。

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