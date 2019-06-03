解放軍可能有3種方式攻台 專家：培養陸軍非常重要

2019-06-03 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕中共渡海武力攻台的威脅始終存在，長期關注國際局勢與軍事戰略的臉書粉專「王立第二戰研所」指出，過去許多人討論到戰術細節時，會認為資源與其給陸軍，還不如優先給海空軍，但從解放軍可能侵台的三種方式來看，陸軍其實是非常重要的。

「王立第二戰研所」表示，打壓陸軍的類似論點不外乎「海空絕對優先論」，這類說法認為若等到需要陸軍作戰時，就代表海空優都消失了，屆時陸軍只是被壓著打；還有人分析，若解放軍能成功登陸，就顯示出國際上其實對台灣沒有太多支援，不如早點談判投降條件。

「王立第二戰研所」指出，以上兩種看法分開來看都很有意義，但沒有很堅實的基礎，都只是戰術推演罷了，而沒有戰略上的意義。

粉專接著強調解放軍武力攻台狀況只會有三種，第一種便是突襲斬首，在確定台灣民心極端脆弱，而且有紅色政客能夠接手政權的情況下，在全世界都猝不及防時狙擊台灣正副總統，由臨時領導人停戰談判，讓國際連介入的時間都沒有。

那麼該如何應對這種侵略方式呢？第一，就是讓紅色政客沒有空間存活，無論誰當上臨時總統都不會投降談判；第二便是厚植民心士氣，讓民意強大到政客不敢說出要投降；第三，就是把行政機關打散到台灣各地，讓中國沒辦法第一時間解決重要人物。

至於中共侵台的第二種方式，就是直接集結兵力，在國際指責下仍然大舉攻台，這種情況下前置作業至少要3個月，而台灣陸軍購買新一代主戰坦克的重要性就出來了，能夠對付登陸上岸的解放軍輕裝甲跟反坦克武器。

所以，如果台灣不加強陸軍，一旦遇到解放軍硬幹，就會連對付輕裝甲的登陸部隊都沒有辦法，畢竟不能期望共軍所有的登陸武裝在海上就被擊毀。

而前兩種攻台方式，就是台灣陸軍建立空騎旅的初衷，空騎旅能夠在解放軍登陸之際或空降部隊時快速展開打擊，讓中共建立不了灘頭堡和基地。

到了第三種侵台策略，就是中國打台灣但國際袖手旁觀，在這種情況下，強化陸軍就代表著戰略上還有孤注一擲的餘地，亦即台灣人有本錢抵抗到最後一刻，讓中國承受不了巨大的損失，最後決定和台灣談判。

「王立第二戰研所」表示，有人認為為了應對第三種模式，所以台灣要成立山地作戰中心，讓軍隊到山裡打游擊戰，但這種想法沒有想過彈藥與補給的問題，所以真正有意義的以拖待變，其實是在台灣西部打城鎮戰，共軍每進入一個城鎮都要承受國軍砲火。

所以，台灣陸軍的配置主要集中在兩條思路上，第一條便是在有盟軍的幫助下，做到殲敵於灘頭的能力，讓解放軍就算登陸也打不下港口。

第二條，就是台灣獨力應對中國的進攻，在此前提下，最好讓解放軍承受極大的損失，使得共軍登陸後達不到佔領台灣的效果。當然，台灣陸軍若強悍到解放軍連打都不敢打，就是最好的情況。

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