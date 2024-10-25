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    北韓通過《國家法》旨在強調「國家第一主義」

    北韓第14屆最高人民會議常委會24日於平壤萬壽台議事堂召開，會議正式通過《朝鮮民主主義人民共和國國家法》。（路透資料照）

    北韓第14屆最高人民會議常委會24日於平壤萬壽台議事堂召開，會議正式通過《朝鮮民主主義人民共和國國家法》。（路透資料照）

    2024/10/25 12:41

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓第14屆最高人民會議常委會24日於平壤萬壽台議事堂召開，會議正式通過《朝鮮民主主義人民共和國國家法》（下稱《國家法》），雖未公開國家法具體細節，可能包含在各種活動中如何演唱和演奏國歌等相關內容。

    據《韓聯社》援引《朝中社》報導，朝中社並未介紹國家法的具體內容。有觀點認為，該法可能涵蓋奏唱國歌的方式、修改國歌歌詞等內容。北韓今年4月起將「愛國歌」改名為「朝鮮民主主義人民共和國國歌」，鑑於《國家法》獲通過，推測《憲法》中有關愛國歌的條款可能在月初舉行的第14屆最高人民會議第11次會議上修改完成。

    報導分析，通過《國家法》旨在凸顯北韓領導人金正恩執政以來強調的「國家第一主義」施政理念，平壤當局依據「國家第一主義」制定《國旗法》、《國徽法》等法律，並嚴格管理國家象徵。南韓統一研究院資深研究員洪珉指出，現行北韓法律中有《國旗法》、《國徽法》、《國籍法》等，但至今沒有針對「國家」的法律，可能是此次立法原因。

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