美國民宅頭骨懸案破解 150年前難產少女遭盜墓解剖

1978年伊利諾州民宅牆壁內，發現的頭骨3D複製版。（美聯社）

2024/10/26 08:02

首次上稿 00:55

更新時間 08:02

〔編譯管淑平／綜合報導〕1978年在美國伊利諾州一戶民宅內牆壁中發現的一具頭骨遺骸，其身分一直是個謎團，經過46年後，當地執法機關24日宣布，經過DNA鑑定，已經找出這具頭骨的身分，是150多年前一名死於難產的少女。

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伊利諾州凱恩郡巴達維亞（Batavia）的這戶民宅屋主，1978年準備整修房屋時，發現這具在牆中的頭骨，當時警方曾展開調查，找來北伊利諾大學人類學系協助，確認為人類頭骨，並且年代很可能早於1978年。

但是當年的調查並未追查出頭骨身分，此案不了了之，該具頭骨後來被捐給當地歷史學會，存放在「巴達維亞倉庫博物館」，從此被遺忘。直到2021年3月館方盤點庫存，才又發現這具遺骸。

這次凱恩郡驗屍官辦公室找來擅長遺傳譜系鑑識的德州民間鑑識機構Othram實驗室協助，利用現代DNA技術確認頭骨身分。調查人員從頭骨取得DNA進行分析，追查血緣，最後認定，這具遺骸屬於19世紀印第安納州麥里維爾鎮少女格蘭潔（Esther Granger）；格蘭潔1866年因難產死亡，當年17歲。頭骨DNA與格蘭潔的在世玄孫席瓦（Wayne Silver）比對後，證實其身分。

格蘭潔的遺骸8月被安葬在巴達維亞公墓，在奧勒岡州波特蘭擔任警官的席瓦說，他很欣慰高祖母終於可以安息。這項調查也打破Othram自己的紀錄，在此案之前，該實驗室透過DNA鑑識，追查出年代最久的死者，是一名1881年的謀殺案受害者。

不過，格蘭潔的頭骨為何會出現在伊利諾州民宅牆中，還是個未解之謎。凱恩郡驗屍官羅素（L. Robert Russell）說，調查判定格蘭潔是在印第安納州過世、官方紀錄也顯示她死後埋葬於該州湖郡，他的團隊推測，她死後可能遭盜墓賣給醫生做人體解剖。

DNA分析追查出，頭骨為1866年過世的少女格蘭潔樣貌模擬圖。（美聯社）

伊利諾州凱恩郡驗屍官羅素說明頭骨懸案，與追查出的頭骨身分模擬樣貌。（美聯社）

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