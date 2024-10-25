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    涉洩露國家秘密！中國地質調查局長鍾自然被起訴

    中國前地質調查局長鍾自然因涉嫌受賄、故意洩露國家秘密，已被中國檢察機關起訴。（圖擷自微博）

    中國前地質調查局長鍾自然因涉嫌受賄、故意洩露國家秘密，已被中國檢察機關起訴。（圖擷自微博）

    2024/10/25 13:09

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國前地質調查局長鍾自然因涉嫌受賄、故意洩露國家秘密，已被中國檢察機關起訴。

    中國最高人民檢察院25日在官網公布，中國自然資源部原黨組成員，中國地質調查局原黨組書記、局長鍾自然涉嫌受賄、故意洩露國家秘密一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由浙江省寧波市人民檢察院審查起訴。寧波市人民檢察院已向寧波市中級人民法院提起公訴。

    中國最高檢公布，檢察機關指控被告人鍾自然利用擔任中國地質調查局黨組副書記、副局長；國土資源部總工程師；國土資源部黨組成員；自然資源部黨組成員；中國地質調查局黨組書記、局長等職務之便，「為他人謀取利益，非法收受財物，且數額巨大。」

    中國最高檢稱，「鍾自然違反保守國家秘密法的規定，故意洩露國家秘密，情節嚴重，依法應以受賄罪、故意洩露國家秘密罪追究其刑事責任。」

    鍾自然在退休1年多後，於今年1月官宣被查。中國官方6月通報，鍾自然嚴重違紀違法被開除中共黨籍，並指鍾自然「對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，不信馬列信鬼神，搞迷信活動。」

    鍾自然也被指公器私用，「將地質調查、礦產開發等權力作為斂財納賄的工具，搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、礦權審批等方面謀利，並非法收受鉅額財物；違反國家保密規定，故意洩露國家秘密。」

    中國最高人民檢察院7月在官網公布，對鍾自然依法逮捕。

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