雲霄飛車故障「卡22公尺高空」遊客驚險走小通道回地上

倫比亞一間遊樂園雲霄飛車近期上升至最高點突然故障，遊客被迫從22公尺高空走在設施的狹窄小道至地面。（圖擷自「diegomalicia」Tiktok、本報合成）

2024/10/25 14:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞一間遊樂園雲霄飛車近期上升至最高點突然故障，遊客被迫從22公尺高空走在設施的狹窄小通道至地面，其中一名遊客將此特殊經歷錄製影片上傳至社群平台後吸引超過200萬人瀏覽。

綜合外媒報導，一名網友近期上傳1段影片至Tiktok，原PO於20日前往蒙特內格羅市（Montenegro）當地咖啡公園遊樂園（Parque del Café）乘坐雲霄飛車，孰料設施上升至最高處卻故障，公開畫面可見，約20名遊客被迫走在雲霄飛車軌道旁的狹窄小道，謹慎地握住扶手往下走，其中包括數名兒童。

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原PO回憶，「當時突然停電了，所有乘客都必須下車步行，雖然有的人感到害怕、緊張，但這是一種獨特的體驗。」據樂園網站稱，雲霄飛車最高達22公尺，初始部分呈螺旋狀，速度可達每小時80公里。

咖啡公園遊樂園發言人回應，由於雲霄飛車在爬上接近頂端，遇到電力下降才會緊急停止運作，為了防範更嚴重意外，決定將車輛停在原地並讓乘客下車，所幸無人受傷。

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