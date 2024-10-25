印尼驅逐中國海警船 4天2次

印尼海巡船23日在北納土納海監視一艘中國海警船動態。（美聯社）

2024/10/25 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕印尼政府廿四日表示，一艘中國海警船廿四日再度進入該國在北納土納海的專屬經濟區，騷擾印尼研究船，印尼派出海巡隊將之驅逐。這是這艘中國海警船四天內第二度進入這片中國宣稱擁有主權的爭議海域遭驅逐。

北納土納海域的研究船 接連被騷擾

印尼海事安全局表示，該艘中國海警船CCG 5402在北納土納海專屬經濟區接近印尼國營石油公司（Pertamina）研究船MV Geo Coral，干擾這艘研究船地震資料探測活動，印尼隨即派出海巡船，在當天清晨七時卅分與中國海警船聯絡未獲回應後，將其驅逐離開印尼海域。同一艘中國海警船廿一日也曾進入該海域，干擾同一艘研究船的探測活動而遭驅逐，當時印尼海巡船聯絡中方船隻，對方船員堅稱該海域在中國管轄範圍。

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中國宣稱有主權 願透過外交管道與印尼協商

印尼海事安全局廿四日聲明說，該局「將持續在北納土納海域進行密集巡邏和監視，確保地震探測順利進行，及維護印尼主權和主權權利」。中國外交部發言人林劍廿四日回應，中國海警船是「依據國際法和國內法在中國管轄海域」展開例行巡邏，中國願透過外交管道與印尼加強溝通協商，妥善處理兩國海上問題。

印尼認為北納土納海域屬於其專屬經濟區，中國堅持這片海域在其南海主權「九段線」範圍內。

最近這起事件時值印尼新任總統普拉伯沃廿日才剛上任，是對印尼新政府的初期考驗。過去中國海警船也曾多次被發現出現在印尼專屬經濟區，二○二○年印尼曾經為此派戰機、軍艦巡邏該海域。

是夥伴也是最大威脅 印尼民眾對中觀感矛盾

印尼民調機構「印尼政治指標」十六日公布民調顯示，印尼民眾對中國的觀感矛盾，既認為中國是印尼最重要夥伴，但也是最大威脅。調查訪問八百多名民眾和一百多名精英，詢問他們認為印尼的最密切盟邦，這兩群體都以選擇中國者佔最多，比率各為廿．三％、廿七．二％，第二密切的國家，前者認為是馬來西亞，精英人士認為是日本。不過，問到印尼的最大威脅，一般民眾受訪者有卅．二％選擇中國，其次是美國（廿九％）；精英人士中更有高達六十六％視中國為最大威脅，卅．一％認為是美國。

中國海警船在存有主權爭議的黃岩島海域巡邏。（路透檔案照）

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