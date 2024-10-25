北韓出兵 美警告參戰將成烏軍目標

南韓總統尹錫悅（圖右）廿四日在首爾與到訪的波蘭總統杜達舉行會談，兩人商定將共同應對北韓與俄羅斯的軍事合作。（歐新社）

2024/10/25 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀廿三日在義大利指出，北韓已派兵進入俄羅斯並正在多地接受訓練，為美國官方首度證實該情報。白宮國家安全會議發言人柯比同日警告，如果北韓部隊參與俄烏戰爭，將成為「合法的軍事目標」。南韓總統尹錫悅廿四日警告南韓不會坐視不理，分析家則指出，佯裝中立的中國將因為北韓出兵面臨更大風險並陷入兩難。

奧斯汀說，北韓派兵是向俄羅斯提供武器的「下一步」，並警告若北韓代表俄羅斯參戰，「是一個非常、非常嚴重的問題」，「可能面臨後果」，「不僅影響歐洲，也將影響印太局勢」。

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柯比表示，美國相信至少有三千名北韓士兵在十月初至中旬乘船前往俄羅斯太平洋港口海參威，目前正在俄國東部的多個軍事基地受訓。柯比說，「如果這些北韓軍隊被用來對付烏克蘭，他們將成為烏克蘭合法的軍事目標」。

根據南韓國家情報院院長趙太庸廿三日向國會委員會表示，北韓已派兵三千人，到十二月左右將增至一萬人，俄軍正招募大批韓語翻譯員，專業培訓北韓士兵。北韓內部則對派兵徹底「封口」，並將派遣兵力家屬集體隔離 。

據條約被迫出兵協防北韓？ 中國陷兩難

南韓總統尹錫悅廿四日與到訪的波蘭總統杜達會談後表示，北韓派兵援俄違背聯合國憲章和安理會決議，南韓不會坐視不理。南韓外長趙兌烈同日表示，北韓此舉威脅到南韓國家安全，因為北韓不會在沒有回報的條件下派兵。他評估，北韓可能未考慮中方立場。

分析家認為，中國現在陷入兩難境地。華府戰略暨國際研究中心學者車維德指，俄羅斯若向北韓提供軍事技術做為回報，可能會讓北韓更大膽地對付南韓和日本，同時也會削弱北京對北韓的影響力，對中國毫無好處。

中國學者沈丁立認為，若北韓直接加入俄烏戰事，可能迫使北約考慮介入俄烏衝突，對中國而言可能帶來更大的風險，因為根據雙方友好合作互助條約，中國可能被迫出兵協防北韓，從而捲入戰端。

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