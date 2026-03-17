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    獨家》首例！私立陽明工商擬捐給國立台南藝術大學

    2026/03/17 08:21 記者林曉雲／台北報導
    首例！同位於台南市官田的私立陽明工商擬捐給國立台南藝術大學。（記者林曉雲翻攝學校官網）

    首例！同位於台南市官田的私立陽明工商擬捐給國立台南藝術大學。（記者林曉雲翻攝學校官網）

    少子化衝擊私校招生與經營，私立學校退場與教育資源整合持續出現新模式。本報記者獨家掌握，位於台南市官田、創校約64年的私立陽明工商，規劃自115學年度（今年8月）起停止招生，並擬在學生全部畢業、學校法人解散後，將校產捐贈給同在官田的國立台南藝術大學，如相關程序完成，將成為全國首例高中職校產捐贈公立大學，凸顯少子化下教育體系重整的新趨勢。

    教育部今（17）日證實，教育部國教署組長葉信村說明，根據教育部統計處114學年度（目前為114學年第2學期）資料，陽明工商目前有家具木工科、水電技術科及資料處理科，共有100名學生，其中一年級32人、二年級28人、三年級40人；專任教師及職員共20人，在未來停招之後，教育部將依相關規定協助學生完成學業，並確保教職員權益。

    而陽明工商黑熊棒球隊小有名氣，去（2025）年在黑豹旗賽事中有出色表現，曾以14:0扣倒南港高工，打入32強，並以優異的投打實力如高三重砲手曹以諺受關注，總教練是吳佶，球隊去年中也前進紐西蘭作移地訓練。

    葉信村說明，依「私立學校法」第70條規定，私立學校若因辦學目的窒礙難行或遭遇重大困難無法繼續辦學，學校法人得報主管機關核定後停辦；另依同法第72條及第74條規定，學校法人解散清算後的賸餘財產，可依捐助章程規定處理，除歸屬地方政府外，也可經董事會決議並報主管機關核准，捐贈給公立學校、學校財團法人或從事教育、文化、社會福利事業的財團法人。

    葉信村指出，陽明工商目前仍有學生在學，校方規劃自115學年度起停招，待學生全部畢業後再辦理學校法人解散程序，並規劃將賸餘財產歸屬於國立台南藝術大學，不過，由於學校尚未正式停辦，目前校產捐贈仍未進入實質審議或移轉階段。

    教育界指出，近年少子化造成學生來源持續下降，不少私立學校面臨招生壓力與經營挑戰，教育部也持續推動私校退場與教育資源整合機制。過去已有華夏科技大學整併台科大、中華大學規劃捐贈清華大學等案例，但多為大專院校整併。若陽明工商最終完成校產捐贈程序，將成為全國首例私立高中職校產移轉公立大學案例，具有指標意義。

    陽明工商黑熊棒球隊小有名氣，去年在黑豹旗賽事中有出色表現。（記者林曉雲翻攝自陽明工商臉書）

    陽明工商黑熊棒球隊小有名氣，去年在黑豹旗賽事中有出色表現。（記者林曉雲翻攝自陽明工商臉書）

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