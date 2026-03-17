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    首頁 > 生活

    陽明工商擬捐給台南藝術大學 2校已簽署合作備忘錄

    2026/03/17 11:43 記者劉婉君／台南報導
    私立陽明工商傳出擬於115學年度停招，待學生全部畢業後將校地捐給國立台南藝術大學。（記者劉婉君攝）

    私立陽明工商傳出擬於115學年度停招，待學生全部畢業後將校地捐給國立台南藝術大學。（記者劉婉君攝）

    受到少子化衝擊，私校招生與經營不易，台南市私立陽明工商傳出規劃自115學年度（今年8月）起停止招生，並擬在學生全部畢業、學校法人解散後，將校產捐贈給國立台南藝術大學，雙方已於農曆年前簽署合作備忘錄，希望教育場所可以延續下去。

    位於台南市官田區的陽明工商，成立於1962年，對於學校規劃於8月起停招的消息，校長吳榮堂不願多談，他表示，教育部還未回覆停招計畫，等教育部有訊息再統一宣布。針對未來校地擬捐給南藝大一事，他說，近幾年來私立學校因少子化、生源減少因素經營不易，目前全校學生數不到100人，可以找到一個很好的去處，讓教育場所永續的延續下去，是最好的選擇。

    吳榮堂指出，2月初已和南藝大簽署合作備忘錄，未來校區還是繼續做為學子上課的地方，陽明工商經營一切正常，並非教育部列管的專案輔導學校，只是希望讓校地有更好的發展，未來將依《私立學校法》規定，該怎麼做就怎麼做。

    南藝大同樣位於官田區，南藝大校長邱上嘉表示，校方與陽明工商經過很長的討論，希望校地未來可持續做教育使用，南藝大在地利之便上，也希望結合原來的校舍，深化在地需求，培育藝術文化所需的人才。

    邱上嘉說，台南是文化古都，文化資產相關人才需求迫切，但人才需要長時間的養成，南藝今年創校30週年，設校時以比較高階的藝術相關專業人才養成為主，這幾年在基礎性的扎根，未來希望透過這塊新校地，妥善規劃統整，一方面為在地、一方面為國家在文化領域、古蹟與古物修復等，培養專業人才。

    邱上嘉指出，古蹟與古物修復人才的專業養成向下扎根很重要，台南市為文化古都，有很多傳統工藝及傳統藝術的老匠師、老藝師，南藝大目前在音樂學系與中國音樂系有七年一貫制，招收國中畢業生，未來計畫利用新校地，設立傳統工藝、文化資產修復、音像修復等相關的七年一貫制，培養專業人才，也期盼藉此讓文化創意產業的文化基底可以更扎實。

    私立陽明工商傳出擬於115學年度停招，待學生全部畢業後將校地捐給國立台南藝術大學。（記者劉婉君攝）

    私立陽明工商傳出擬於115學年度停招，待學生全部畢業後將校地捐給國立台南藝術大學。（記者劉婉君攝）

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