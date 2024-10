撒哈拉沙漠遭暴雨肆虐變湖泊！NASA衛星照曝驚人對比

2024/10/25 06:48

〔即時新聞/綜合報導〕非洲撒哈拉沙漠(Sahara Desert)2024年9月經歷了罕見的天氣變化,暴雨席捲了部分沙漠地區,形成了獨特的「沙漠湖泊」景象,美國太空總署(NASA)也貼出了前後的對比照片。

據《CNN》報導,這場極端氣候事件是由大西洋生成的一股溫帶氣旋,該氣旋將赤道非洲的水分引入撒哈拉北部,造成了摩洛哥、阿爾及利亞、突尼西亞和利比亞的強降雨。部分地區在短短兩天內的降雨量,甚至超過了全年平均水準,部分地區雨量還超過200毫米。

根據美國太空總署(NASA)的衛星影像,位於阿爾及利亞的Sebkha el Melah鹽灘,其在8月12日仍是一片覆蓋著鹽層的荒涼地,但到了9月底,由於暴風雨引發的強降雨,湖泊重新出現,接著十月中旬,這片區域已經轉變為一個面積達74平方英里的湖泊,水深達2.2公尺,形成了一幅在單調沙漠背景下,藍綠相間的壯觀景象。

來自耶路撒冷希伯來大學的專家摩西·阿爾蒙強調,撒哈拉沙漠的湖泊重現極為罕見,自2000年以來,僅有6次降雨帶來足夠的水量讓湖泊積水,特別是2008年和2014年的湖泊規模超過了這次。

儘管降雨為沙漠帶來了短暫的水源,但也引發了破壞性的洪水,導致數十人死亡,特別是在摩洛哥,許多村莊遭受了基礎設施損壞和供電中斷的影響。專家認為,氣候變遷正在加劇該地區極端天氣的頻率,改變沙漠的物理景觀和生態​。

