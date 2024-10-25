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撒哈拉沙漠遭暴雨肆虐變湖泊！NASA衛星照曝驚人對比

洪水讓撒哈拉沙漠形成了罕見的「沙漠湖泊」。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

洪水讓撒哈拉沙漠形成了罕見的「沙漠湖泊」。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2024/10/25 06:48

首次上稿 10-24 23:23
更新時間 10-25 06:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕非洲撒哈拉沙漠（Sahara Desert）2024年9月經歷了罕見的天氣變化，暴雨席捲了部分沙漠地區，形成了獨特的「沙漠湖泊」景象，美國太空總署（NASA）也貼出了前後的對比照片。

《CNN》報導，這場極端氣候事件是由大西洋生成的一股溫帶氣旋，該氣旋將赤道非洲的水分引入撒哈拉北部，造成了摩洛哥、阿爾及利亞、突尼西亞和利比亞的強降雨。部分地區在短短兩天內的降雨量，甚至超過了全年平均水準，部分地區雨量還超過200毫米。

根據美國太空總署（NASA）的衛星影像，位於阿爾及利亞的Sebkha el Melah鹽灘，其在8月12日仍是一片覆蓋著鹽層的荒涼地，但到了9月底，由於暴風雨引發的強降雨，湖泊重新出現，接著十月中旬，這片區域已經轉變為一個面積達74平方英里的湖泊，水深達2.2公尺，形成了一幅在單調沙漠背景下，藍綠相間的壯觀景象。

來自耶路撒冷希伯來大學的專家摩西·阿爾蒙強調，撒哈拉沙漠的湖泊重現極為罕見，自2000年以來，僅有6次降雨帶來足夠的水量讓湖泊積水，特別是2008年和2014年的湖泊規模超過了這次。

儘管降雨為沙漠帶來了短暫的水源，但也引發了破壞性的洪水，導致數十人死亡，特別是在摩洛哥，許多村莊遭受了基礎設施損壞和供電中斷的影響。專家認為，氣候變遷正在加劇該地區極端天氣的頻率，改變沙漠的物理景觀和生態​。

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