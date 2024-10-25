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    不否認北韓出兵 普廷嗆「要怎麼做是我們的事」

    俄羅斯總統普廷24日並未否認北韓出兵的消息，強調如何執行共同防禦協議取決於平壤與莫斯科。（法新社）

    俄羅斯總統普廷24日並未否認北韓出兵的消息，強調如何執行共同防禦協議取決於平壤與莫斯科。（法新社）

    2024/10/25 09:17

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）24日並未否認北韓向俄羅斯派遣軍隊的消息，但他強調，如何執行共同防禦協議取決於平壤與莫斯科，並指責西方國家助長烏克蘭局勢升級。

    據《路透》報導，美國政府23日表示，證據顯示北韓已向俄羅斯派遣了至少3000名士兵，並可能部署在烏克蘭，西方國家認為此舉象徵烏克蘭戰爭嚴重升級。

    當被記者問及捕捉到北韓軍隊軌跡的衛星照片時，普廷說：「圖像是一件不可輕忽的事情。如果有圖像，那麼它們就會反映一些事。」

    話鋒一轉，普廷抨擊北約（NATO）軍官和教官直接參與了烏克蘭戰爭，促使烏克蘭危機升級。普廷說：「我們知道誰在那，來自哪些歐洲或北約國家，以及他們如何展開這項工作。」

    普廷特別強調了俄羅斯與北韓協議中，涉及共同防禦的第4條，「有第4條。我們（俄國）從未懷疑北韓是否認真看待與我方的合作。我們在協議框架內要怎麼做是我們的事。」

    北韓駐紐約聯合國代表日前表示，美國和南韓指控該國派遣軍隊至俄國的說法是「毫無根據的謠言」。

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