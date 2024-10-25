432:60 駁斥中國扭曲聯合國2758號決議 歐洲議會挺台 譴責中國軍事挑釁

新一屆歐洲議會24日以壓倒性票數，通過挺台決議，強烈駁斥中國扭曲詮釋聯合國第2758號決議，譴責中國持續針對台灣的軍事挑釁。（歐新社）

2024/10/25 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕新一屆歐洲議會廿四日以壓倒性票數，通過本屆第一個挺台決議，強烈駁斥中國扭曲詮釋聯合國第二七五八號決議，以及譴責中國持續針對台灣的軍事挑釁。這是該議會迄今對中國曲解聯合國該決議的最明確表態。

歐洲議會廿四日在史特拉斯堡召開大會，以四三二票贊成、六十票反對、七十一票棄權的壓倒性多數，通過「中華人民共和國對聯合國大會二七五八號決議的錯誤解讀，及其持續環繞台灣的武力挑釁」決議。

請繼續往下閱讀...

決議文提出廿一項主張，重申支持台歐洽訂雙邊投資協定，以及歡迎台灣現任與卸任政治人物來訪等，並要求歐盟運用政策工具對中國破壞台海現狀與灰色地帶的活動劃下紅線。

歐洲議會在新聞稿中，譴責中國在十月十四日的台海軍演以及持續對台軍事挑釁，堅決拒絕任何片面、尤其是透過武力或脅迫手段改變台海現狀的企圖。

支持台灣參與國際組織

議會也強烈拒絕中國企圖扭曲歷史和國際法規，強調二七五八號決議並未就台灣採取立場；呼籲歐盟及其成員國，支持台灣有意義地參與國際組織，也敦促聯合國，賦予台灣國民和記者進入聯合國設施的權利。

新聞稿指歐盟依然堅持「一中政策」為歐中關係的政治基礎，但議員強烈譴責中國宣稱在台灣問題上，永遠不會放棄使用武力的權利。議員強調，使用脅迫手段達成統一違反國際法，唯有台灣民主選舉產生的政府，能夠代表台灣人民。

議員表示，中國愈加侵略行徑、尤其是在台海和南海等鄰近地區，對區域及全球安全構成威脅，歐盟及其成員國應加強在該區域的海上能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法