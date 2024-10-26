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    颱風天玻璃窗貼膠帶有用嗎？實驗結果曝

    實驗結果顯示，不同貼法的玻璃窗爆裂承受壓力，由大至小依序為：口字型4887Pa、井字型4206Pa、全貼滿4189Pa以及X字型3482Pa（內政部提供）

    實驗結果顯示，不同貼法的玻璃窗爆裂承受壓力，由大至小依序為：口字型4887Pa、井字型4206Pa、全貼滿4189Pa以及X字型3482Pa（內政部提供）

    2024/10/26 08:14

    〔記者李文馨／台北報導〕颱風來臨時，你會在玻璃門窗上貼膠帶增加抗風能力嗎？建築研究所實驗結果顯示，貼膠帶不僅無法增加窗戶的抗風強度，也無法防止玻璃破裂，甚至可能產生反效果。內政部建議，選擇並正確安裝符合CNS國家標準的門窗框架與玻璃，防止異物撞擊，或加裝防爆膜防止玻璃碎裂，安裝更堅固的窗戶，才能在颱風來臨時提供最佳的保護。

    內政部表示，為確認玻璃窗貼膠帶的效果，建築研究所製作了寬2.8米、高2.0米的鋁窗，裝上5毫米厚的普通玻璃，並採用了4種常見的膠帶貼法，包含X字型、井字型、口字型及全貼滿；另也準備一組未貼膠帶的玻璃窗作為對照組，並使用風雨測試艙對玻璃窗進行加壓測試。

    內政部指出，實驗結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗從16級風開始紛紛爆裂。不同貼法的玻璃窗爆裂承受壓力，由大至小依序為：口字型4887Pa、井字型4206Pa、全貼滿4189Pa以及X字型3482Pa；相比之下，未貼膠帶的玻璃窗支撐到了5878Pa，相當於時速250公里，超過17級強颱風的風力。

    內政部說明，這意味著未貼膠帶的玻璃窗承受風壓的能力反而較強，這可能是因為貼膠帶會造成玻璃局部應力集中，導致其更容易破裂。為了確認結果，實驗進行了2次，均顯示貼膠帶反而減弱了玻璃的抗風能力，這也顯示，「貼膠帶並不能增加玻璃窗的抗風防爆能力，甚至會降低其耐風壓性能」。

    內政部補充，為找出防止玻璃窗在颱風中爆裂的好方法，建築研究所使用同樣厚度的強化玻璃進行測試，結果顯示即使加壓到9000Pa，玻璃仍然完好無損，但窗戶的鋁框卻發生變形，角落破裂。這說明除了玻璃的強度外，窗框的穩固性同樣重要，若窗框因風壓變形，玻璃也有可能破裂，因此強化玻璃和堅固的窗框搭配，才是有效的防爆裂措施。

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