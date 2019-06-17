刷新紀錄！ 北海道這顆黑西瓜21萬

2019-06-17 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道旭川市及札幌市蔬果市場日前舉辦「黑西瓜」拍賣會，超市老闆鈴木慶一以75萬日圓（約新台幣21.8萬元），購得一顆約11公斤重的黑西瓜，刷新歷年紀錄，成為市售售價最高的西瓜。

根據日本《每日新聞》報導，黑西瓜是北海道當地特產，以黑亮、光滑的外皮為特色，它沒有條紋，看上去黑漆漆的，甜度卻很高。普通西瓜的甜度約在8、9度左右，而田助西瓜則必須確保甜度有12度以上，否則農家不會將它出售。

每年收成季節北海道都會舉辦黑西瓜拍賣會，今年的拍賣會在14日舉行。當天來自旭川市的超市老闆鈴木慶一打敗眾人，以75萬日圓拍下一顆重約11公斤的黑西瓜，刷新2008年以65萬日圓（約新台幣18.8萬元）售出的8公斤黑西瓜。

日本黑西瓜又稱為「田助西瓜」（でんすけすいか），每顆重量大約落在7至8公斤左右，價前落在5000至8000日圓（約新台幣1453至2325元）之間。

田助西瓜最早從1984年培育，當時日本發起「一村一品」運動，各個地區都在研發自己的特產。日本農協引入此品種的西瓜，並取名為「田助」，為「種植西瓜幫助農田」的涵義。

要種植田助西瓜並不容易，除了必須嚴格控制西瓜大小，溫度也必須嚴加控管，並確保外皮能照射到足夠的陽光，否則甜度就會受到影響。當地民眾表示，今年氣候溫和、日夜溫差大，黑西瓜含糖量提高，預估7月初至7月中旬能產出約5.5萬顆黑西瓜。

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