通霄白沙屯早瓜季邁入第10年 已達預期目標明年不再辦

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣白沙屯媽祖婆網站網路西瓜節早瓜季活動，今年邁入第10年，天一亮300多名親子直接到瓜田，500多顆逾12000台斤的西瓜被搶購一空。媽祖婆網站長駱調彬說，早瓜季活動已打開白沙屯西瓜知名度，也達到預期目標，今年是最後一次舉辦，未來西瓜產期時，網站會公布相關訊息，民眾可直接到產地買到俗擱大碗的西瓜。
白沙屯媽祖婆網站長駱調彬表示，通霄白沙屯地區的西瓜分「早瓜」及「晚瓜」，早瓜產期為每年端午節前後約一個月、種植成功率最高、產量也最多。晚瓜產期為每年中元節前約1個月、適逢颱風季節風險較高、產量較少、一般都種植10多台斤的紅肉花紋瓜等。
今天一早來自全國各地的民眾集合後，直接到產地買瓜，不少父母親帶領孩子走入田間，體驗農村生活，今年一台斤約14元，約500顆逾12000台斤的西瓜被搶購一空，最夯的1元競標，更是熱絡，小朋友也加入搶標，同樣也被搶標一空。
駱調彬指出，當初舉辦早瓜季活動，主要是行銷在地產業，舉辦10年已打開白沙屯西瓜知名度，不少民眾在產期時，直接到產地購買，致出現供不應求情況，由於已達到預期目標，明年將不再舉辦，但未來西瓜產期到時，網站會發布相關訊息，民眾可直接到產地挑西瓜。
-
不少民眾直接到產地挑選白沙屯西瓜。（記者張勳騰翻攝）
-
苗栗縣白沙屯媽祖婆網站網路西瓜節早瓜季活動，今年邁入第十年，吸引大批親子參加。（記者張勳騰翻攝）
-
一元西瓜競標，連小朋友也加入搶標行列，氣氛熱絡。（記者張勳騰翻攝）