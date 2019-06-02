通霄白沙屯早瓜季邁入第10年 已達預期目標明年不再辦

2019-06-02 13:29

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣白沙屯媽祖婆網站網路西瓜節早瓜季活動，今年邁入第10年，天一亮300多名親子直接到瓜田，500多顆逾12000台斤的西瓜被搶購一空。媽祖婆網站長駱調彬說，早瓜季活動已打開白沙屯西瓜知名度，也達到預期目標，今年是最後一次舉辦，未來西瓜產期時，網站會公布相關訊息，民眾可直接到產地買到俗擱大碗的西瓜。

白沙屯媽祖婆網站長駱調彬表示，通霄白沙屯地區的西瓜分「早瓜」及「晚瓜」，早瓜產期為每年端午節前後約一個月、種植成功率最高、產量也最多。晚瓜產期為每年中元節前約1個月、適逢颱風季節風險較高、產量較少、一般都種植10多台斤的紅肉花紋瓜等。

今天一早來自全國各地的民眾集合後，直接到產地買瓜，不少父母親帶領孩子走入田間，體驗農村生活，今年一台斤約14元，約500顆逾12000台斤的西瓜被搶購一空，最夯的1元競標，更是熱絡，小朋友也加入搶標，同樣也被搶標一空。

駱調彬指出，當初舉辦早瓜季活動，主要是行銷在地產業，舉辦10年已打開白沙屯西瓜知名度，不少民眾在產期時，直接到產地購買，致出現供不應求情況，由於已達到預期目標，明年將不再舉辦，但未來西瓜產期到時，網站會發布相關訊息，民眾可直接到產地挑西瓜。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法