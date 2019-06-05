後龍香瓜慘遭暴雨打爛 災損補助即起申請

2019-06-05 17:36

［記者鄭名翔／苗栗報導］連日暴雨，苗栗縣後龍鎮低窪地區種植的香瓜、西瓜損失慘重，總農損面積達45公頃、農損金額逾600萬元。苗栗縣政府農業處已將香瓜列入天然災損補助，每公頃補納7萬5000元，即日起至6月10日可至公所申請；立委陳超明今早也至後龍瓜田勘災，盼爭取西瓜納災損補助。

苗栗縣香瓜種植面積約25公頃，盡數集中於後龍鎮，但自5月開始接連梅雨鋒面報到，暴雨導致香瓜水傷嚴重，準備收成的果實一碰就裂，經太陽曝曬內部均已開始腐爛，果農損失慘重。

此外，後龍鎮內種植160公頃的西瓜，近期暴雨導致秀水、水尾、埔頂、灣寶、海寶等地區約25公頃西瓜受損，陳超明邀集相關單位會勘時說，天氣異常忽晴忽雨，使農民難以事先防範，希望農委會農糧署能盡速從寬補助。

行政院農業委員會農糧署北區分署副分署長林美華說，今年年初乾旱、梅雨季又連日暴雨，對瓜果類生長影響甚鉅，目前苗栗縣政府已經香瓜列入農業天然災害補助，西瓜預計一週後將傳出更多災情，已請縣府追蹤，確認災損情況後提報農糧署認定，若達標準將從優從速開放補助。

縣府農業處農務科長徐春良指出，5月已掌握香瓜災損情況，自6月1日起開放瓜農至公所申報災害現金救助，凡損失率達20％以上，每公頃補納7萬5000元，受理期限至6月10日止。

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