後龍西瓜節6/1見 鎮長扮孫悟空宣傳

2019-05-29 15:14

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣後龍鎮公所將於6月1日舉辦西瓜節，今早鎮長朱秋隆特扮成孫悟空，與唐僧、豬八戒、沙悟淨上演「西遊季」，齊去「後龍取瓜」，為活動賣力宣傳。朱秋隆表示，今年西瓜節首度移師好望角景區的清海宮舉辦，除邀請大家品嘗「西海岸第一瓜」，也安排巡迴巴士進行海線小旅行，讓遊客充分感受後龍魅力。

朱秋隆在記者會上放下身段，維妙維肖扮演孫悟空，與公所團隊扮成的唐僧、豬八戒、沙悟淨，不到「西天取經」而去「後龍取瓜」，贏得滿堂歡笑。朱秋龍說，完整活動名稱為「後龍西瓜遊樂季」，當天將結合農產推廣及遊樂觀光，因此取名為「後龍西遊季」。

近來連日大雨，使各地西瓜田傳出災情，但後龍由於地勢偏高、加上砂質地排水性佳，未出現大規模農損，朱秋龍說，今年後龍西瓜產量可上看千萬台斤，且口感沙脆味甜多汁，自豪品質絕對是「西海岸第一瓜」。

今年活動移師緊鄰西瓜田的清海宮舉辦，公所安排5輛巴士以小旅行方式接駁遊客至海角樂園、山邊媽祖宮等好望角景區內各景點，搭配闖關集點及遊覽解說，讓遊客飽覽山海風光，且於活動後贈送限量精美小禮物及在地西瓜製作成的冰棒。

6月1日早上10點活動起跑，除了有評鑑西瓜供民眾嘗鮮，另還邀請小朋友最愛的西瓜哥哥、橘橘姊姊的帶動唱及創作歌手黃奕儒的美聲演出，現場還打造復古冰果室布置成具氣氛的網美拍照打卡區，歡迎各地遊客來開心度過盛夏家庭日。

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