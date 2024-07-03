中國跨境抓人惹議 法總統府直接下令驅逐2間諜

法媒揭露，法國總統府「愛麗舍宮」下達命令，將中國國家安全部在中國駐法大使館的負責人與其副手驅逐出境。圖為愛麗舍宮。（歐新社）

2024/07/03 08:56

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐法大使館先前企圖控制在法國的中國異議人士，強迫遣送回國，此舉引發法國政府不滿。法媒揭露，法國總統府「愛麗舍宮」（Élysée Palace）直接下達命令，將中國國家安全部在中國駐法大使館的負責人與其副手驅逐出境。

綜合媒體報導，此事件源自於中國國安部與中國駐法使館在3月22日在戴高樂國際機場的一場強制遣返行動，企圖將26歲的中國異議人士凌華湛強制遣送回中國。法國《世界報》2日揭露，法國當局指控中國駐法使館及國安部策畫的這起強行遣返異議人士的行動，其中有兩名情報人員參與其中，愛麗舍宮直接下令國安部在中國駐法使館的負責人及其副手離開法國。

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報導內容中透露，法方原先希望此事保密，以免傷害北京政權敏感的心」，不過這項消息也受到法國外交部證實。法國外交部補充，針對兩人的驅逐行動是以「彼此同意」的程序進行，並不是以更為正式的「不受歡迎人物」身份將其驅逐出境，「法國試圖以不說破的方式展現力量」。

據了解，凌華湛在巴黎期間曾多次被不明中國人士跟蹤、毆打和羞辱。凌華湛3月22日接到中國大使館電話，要他到巴黎北郊奧貝維埃（Aubervilliers）某中國餐館樓下談話，不過，凌到場後直接被中共人員帶到戴高樂機場，準備要強行遣送中國。

凌華湛的手機與身分證件在機場都被中國駐法大使館職員拿走，並有一名穿著西裝人士「陪同」登機，在登機前一刻，凌決定逃脫，中共使館人員對此憤怒追趕，過程均被法媒記錄下來，也引起機場「國家邊界警察署」（DNPAF）注意，最後不了了之。

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