瑞典撿到槍！揭新疆真相關鍵證人遣返中國前夕 霸氣出手庇護

2019-06-06 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害新疆人權，惡行罄竹難書，中國籍哈薩克族婦女薩吾提拜（Sayragul Sauytbay）去年從新疆再教育營逃出後，流亡至哈薩克共和國擬申請庇護，但哈國親中政府卻屢次駁回申請。就在被遣返回中國前夕，薩吾提拜終於獲得瑞典庇護，一家4口現已搭機抵達瑞典，展開新的生活。

中國籍哈薩克族婦女薩吾提拜在出逃中國前曾於新疆再教育營工作，期間頻遭受非人折磨，她最終決定逃離該處，投奔居於哈國境內，擁有該國國籍的丈夫與兩個孩子。沒想到抵達哈薩克後，迎接她的不是溫暖的人道保護，而是親中政府冷酷的對待，警方在她入境當天祭出閃電逮捕並以「非法越境罪」起訴，直到3個月後才撤銷指控。

即便控訴已被撤銷，親中政府仍不願給予薩吾提拜庇護，在被裁定「不具備政治避難身份」後，她面臨隨時被遣返中國的命運，就在此危急時刻，瑞典政府終於伸出援手，提供薩吾提拜救命般的政治庇護，當天上午她們一家4口便搭機從哈國前往德國，再轉飛往瑞典，目前已被證實安全落地。

薩吾提拜此前曾數度接受外媒專訪，以其第一線的親身經歷，揭露中國新疆再教育營諸多不為人知的秘辛，是連接被高壓統治的維吾爾人與國際社會的重要證人，命運多舛的她，此番終可獲得西方自由世界庇護，受民主國家保障而暢所欲言。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法