外媒勇闖新疆再教育營 揭露殘酷真相...

2019-04-20 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院資料顯示，中國在新疆設置多處「再教育營」，至少有200多萬名維吾爾人被關押在內，中國政府對此始終顧左右而言他。《彭博》駐北京記者馬丁（Peter Martin）近日勇闖新疆，揭露出「再教育營」不為人知的一面。

據《彭博》報導，習近平這種對待新疆人的政策，讓中國的國際聲譽不斷遭受質疑。中國政府最初否認有「再教育營」的存在，但隨著對「再教育營」的需求越來越多，北京當局開始聲稱這是打擊新疆恐怖主義的重要手段。

中國官員在馬丁參訪新疆期間，苦口婆心地對這位外國記者透露，外媒誤解了中國政府在新疆所做的努力，因為大多數「再教育營」能夠促進經濟發展和教育。但馬丁直指，習近平透過這種集權專政的手段，無疑挑戰了西方的民主模式。

馬丁說，在他拜訪新疆時，被禁止獨自與任何居民說話，但可以向官員提問，有時這些官員會被他的問題惹怒。此行他先去了疏勒縣的「再教育營」，發現宿舍門窗只能從外面鎖上，代表居住在裡面的維吾爾人毫無隱私可言。

疏勒縣長帶著馬丁繞著「再教育營」走一圈，強調新疆人都是自願來到此地的，但官員被詢問「如果維吾爾族拒絕進入營地會發生什麼事」時，卻突然沉默起來。過了好一會，疏勒縣長才說「如果他們不想來，就必須要打官司。」縣長還透露，大部分維吾爾人都在這裡住7個月。

馬丁接著到了新疆和田墨玉縣的「再教育營」，當他抵達時，門口有換上民族服裝的維吾爾人在迎接，樓梯上還畫著長城壁畫和大大的「中國夢」三個字。馬丁在這裡觀看維吾爾人如何學習按摩或保母等專門知識。

馬丁說，外媒想要和接受再教育的「犯人」講話時，必須有中國「觀護員」在場。馬丁詢問了這些維吾爾族犯了什麼錯才會來到「再教育營」，這些新疆少數民族都異口同聲說了同樣的回答，也就是「被極端主義思想影響，並企圖影響其他人」、「我是自願來到再教育營的」等等。

馬丁感嘆，這些維吾爾人逐字逐句地重複相同的答案，相似的程度實在令人驚訝。馬丁詢問帶他逛墨玉縣「再教育營」的管理員為何大家的回答都如此雷同，管理員沉默了一陣子，另一名管理員見狀連忙回答「犯人」絕對不是在背答案。

新疆宣傳部副部長打哈哈地說，因為被問到犯了什麼錯，所以「犯人」給出同樣的答案是很正常的，「他們跟外國人說話也許會緊張，所以很難用中文表達自己想說的話。」

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