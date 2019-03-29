外媒揭新疆「再教育營」課程 要求背誦 「習近平萬歲」

2019-03-29 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆地區建立名為「職業培訓中心」的「再教育營」，以關押維吾爾人等少數民族，有外媒日前進入新疆採訪，當地民眾稱，很多人因為「一些小事」就被抓了，曾被關押的哈薩克人說，他們被要求背誦「習近平萬歲」等口號。

《德國之聲》報導，《德新社》一個記者小組日前進入新疆伊寧縣實地採訪，當地派來的「陪同人員」卻如影隨形地監視，直到記者在晚餐時趁機從餐館後門溜走，才得以採訪到一些當地居民。

當地居民表示，附近有一所學校被當作「再教育營」，有些人被關在裡面幾個月，有些人則長達1、2年。現在該地方已經關閉，因為郊區蓋了一座更大的「再教育營」。

當地一名男子表示，「我的好幾個鄰居再也沒有回家」，很多人都是因為一些小事被抓，例如禱告或是鬍子留太長。在鄰國有親友或曾到鄰國旅行也可能被抓。

哈薩克大城阿拉木圖一名男子凱拉特（Kairat Samarkan）多年前移民哈薩克，後來返回新疆想把房子賣掉，卻被抓進「再教育營」。

凱拉特和幾名也曾被關押的哈薩克人說，在「職訓中心」上課的內容，包括背誦「習近平萬歲」等口號、唱紅歌和宣讀法律條文。

他們說，不從命的人會遭酷刑折磨，上鐐銬、棍棒、老虎凳，還有叫「鐵衣」的刑具，穿上「鐵衣」的人，只能手腳伸張，數小時保持同一姿勢。

報導指出，雖然中國始終否認新疆存在侵犯人權的現象，但外界發現的旁證和疑問卻越來越多。聯合國反種族歧視委員會（CERD）已將新疆稱為「沒有法治的區域」。

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