新疆維族被當成恐怖份子！住旅館、上網咖、搭車都被監控

2019-04-08 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國在新疆大搞「再教育營」迫害總數近千萬人的維吾爾族，就算離開了新疆，維族人還是被中國政府當成恐怖份子一般對待，無論到哪裡都會被嚴密監控。

長期關注中國人權與宗教自由的《寒冬》雜誌指出，河南某處公安局近來流出2019年中國兩會反恐方案，方案裡指示警方若看到維吾爾人，就要馬上向反恐單位報告，並且暗中蒐集這些維族人的相關資訊。

事實上，河南濮陽市公安局當時也實施類似的警務措施，公安要求當地旅館和網咖的業主，假如發現維族人前來消費就必須立刻向主管單位報告，並且禁止維族人士上網或入住，如果私下偷偷接待，將會以「反恐怖主義法」進行處罰。

濮陽市1名飯店人員透露，警方說新疆維吾爾族會引起暴動，酒店若沒有及時上報有維族人入住，就會被罰款甚至停業。另一方面，河北省某市在2019年發出的通報同樣將維吾爾族列為恐怖分子，警示地方工商群體別被新疆勢力滲透。

更有甚者，維族人外出搭車也會遭到嚴密監視。河南鐵路部曾有一份「對重點關注人群處置流程」的文件，裡面就將維吾爾族標示為重點關注人群，列車員必須詳細核對車票和身分證與本人是否相符，無論結果如何都必須向列車長通報，列車長還要再帶著鐵路警察前去重新核對身分。

而在外地打拚或定居的新疆維吾爾族，同樣受到中國監控並禁止參加任何宗教活動。1名福建維族人就說，轄區警察1個月會來他家好幾次，所以家裡都不敢放任何宗教書籍。假如警察沒空前來，就會要他把全家人的照片發給派出所，若有事要外出也要隨時回報。

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