中共嚴控下新疆淪地獄 漢族公務員也崩潰上吊

2019-03-30 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國不僅對新疆維族人嚴厲控管，對控管這些維族人的漢族公務人員也施以巨大壓力，甚至發起「結對認親」活動讓當地公職人員苦不堪言，如果申請辭職，還有可能被送去「教育學習」。一名公務人員常年感到沒有自由，甚至連妻子生產住院時向主管請假都不被批准，最終因為壓力太大而上吊自殺。

根據《寒冬》報導，中國政府在新疆發動「結對認親」活動，要求漢族公務員除了上班時間，在週六、日還要到結親的維族家庭「探望」，還必須每月4次自費購買油、米、麵或兒童衣物作為探望禮物；當局還要求他們把和維族「親人」一起吃飯、「和睦相處」的照片發回單位，好讓當局做為宣傳之用。政府還會隨時打電話到維族家庭檢查。

一名公職人員為了配合政府政策，和維族人結親入戶，沒有辦法照顧癱瘓在床的父母；一次他的妻子生產期間在醫院沒人照顧，他向單位請假卻不被批准，讓他感到十分痛苦，龐大的壓力與家庭種種難處交結下，讓他越來越憂鬱，單位卻毫不關心，最後逼得他走上絕路，上吊自殺。

報導指出，一名管理政府文件的公務人員也抱怨工作忙、工資低，不僅照顧不了年幼的孩子，每個月還要掏錢給結親對象買東西，壓力很大，於是在2017年就申請辭職，結果4次都不被批准，結果還發現身邊許多提辭職的人還被以「思想不進步」為由，送進教育轉化營學習一年，讓他再也不敢提辭職。

另一位公職人員表示，在新疆絕對不可以說政府壞話，有一次他在微信上與要來新疆的親戚聊天時，表示「你來幹嘛？新疆又不好」，結果警察立刻上門警告，威脅再講這樣的話就要逮捕他。

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