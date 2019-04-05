家人半夜無故被公安抓走判刑10年 台灣學生曝維族朋友恐怖遭遇

2019-04-05 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年在新疆廣設「再教育營」，全面迫害維吾爾人等少數民族，引起國際社會非議。一名台灣女網友透露，她新疆朋友的母親在去年12月某天半夜，無故遭中國公安抓走，被關在比集中營還可怕的看守所裡，最後莫名其妙被判了10年徒刑，不但不能請律師，甚至被逼私下認罪，種種經歷讓她相當震驚。

一名女網友在社群網站《Dcard》發文表示，她認識一名從北京來台交換學生的新疆維族朋友，後來去北京讀書與這名維族朋友有更深的交集。她透露維族朋友有一天突然向她說，「我媽半夜被抓走了」、「我媽媽做了將近三十年的教師，結果被莫名其妙抓走了！」、「我們走了倆天的路，求東求西，最終讓我們見了二十分鐘」、「被判了十年，不允許我們請律師，也沒有開庭，私底下逼她承認犯罪，都快把她打得認不出來了...」。

「這些人不知道被抓到哪裡，據說都是趁半夜大家熟睡時隨機抓人，沒有任何原因、理由，只要你流著維吾爾族人的血統！」女網友說，她朋友的母親是教維吾爾語的教師，但現在新疆全面禁止使用，「之前有教過維語，或從事這方面工作的都被判刑了」；她朋友母親還待在比集中營更嚴重的看守所裡，不能隨便與外人見面，且被抓走當下衣服全被脫光，現在根本不知道人是否安好。

女網友震驚的說，這種半夜家人被抓走、無從下落，她真的不敢相信這種事情會發生，「但也因為這個活生生的例子發生在我朋友身上讓我不得不相信，也更加確信這件事情（再教育營）的真實性與嚴重性有多大！」

許多網友紛紛留言，「中國那根本不是人住的地方吧 居然還有部分人會想跟這種國家統一」、「看看這個 挺藍的還有什麼話好說」、「真的不想看到未來我們生活變成這樣⋯」、「真不知道那些親共的台灣人 知不知道台灣被中國統治會怎樣下場...看看新疆吧」、「這是模仿納粹嗎...太殘忍了」。

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