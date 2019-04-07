新疆維吾爾孤立無援 傳伊斯蘭國家在北京壓力下噤聲

2019-04-07 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國在新疆設置「再教育營」全面迫害維吾爾族，引起國際社會非議，其中也包含許多伊斯蘭國家，但近日有外媒報導指出，在北京施壓下，這些伊斯蘭國家和團體竟開始選擇噤聲。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，中國在新疆全面迫害維吾爾族，許多伊斯蘭國家為此感到不滿，有57個成員國的伊斯蘭合作組織更曾發表聲明對此表達關切，但這樣的作法近期似乎開始出現變化，該組織的成員國外長理事會3月初開會時，在通過的保護穆斯林權益的決議案中，對中國邀請大會秘書處前往訪問表示歡迎，甚至還稱讚中國對於照顧來自外國穆斯林公民的努力。

伊斯蘭合作組織的作法引發人權團體的不滿，人權觀察中國問題主任理查森（Sophie Richardson）便指出，對中國肆意拘押百萬穆斯林的行為，伊斯蘭合作組織似乎無動於衷，這樣的發現令他感到震驚，因為這可說是該組織對其所聲稱維護的很多價值觀念的背叛。且除了伊斯蘭合作組織，巴基斯坦的態度似乎也有所變化。相較於去年9月曾批評北京對維吾爾實施所謂的「反恐措施」，巴基斯坦外長在後續的發言中竟批評媒體試圖「在新疆問題上危言聳聽」，巴基斯坦總理伊姆蘭（Imran Khan）甚至對外聲稱，不了解中國穆斯林的情況。

報導也指出，許多伊斯蘭合作組織的成員國都處於中國「一帶一路」計劃的發展地帶，並可能因此受到來自北京的壓力。從事中國少數族裔問題研究的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）指出：「伊斯蘭合作組織和巴基斯坦都可能受到中國的巨大壓力，否則不可能對此惡化局勢簡單地轉變立場」。

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