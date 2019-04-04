新疆先逮穆斯林後徵求罪名 10年前讀國中打架竟成罪狀

2019-04-04 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕欲加之罪何患無辭！中國大規模迫害人權，近日又傳新疆當局為定罪8名少數民族穆斯林，竟向當地民眾「徵求」犯罪線索，最終就以10多年前，其中一人就讀中學時與同學打架為由羅織罪狀，羈押被捕的穆斯林。

根據《自由亞洲電台》報導，新疆維族自治區額敏縣警方上月27日透過官方微信發布通告，向民眾徵求舉報當地一個「犯罪組織」的違法行為。警方隨後獲得「組織首腦」的鄰居通報，稱他在2005年就讀中學時曾與同學打架，接著便以「掃黑除惡」為由，將這8名少數民族穆斯林全數逮捕羈押。

熟稔官方口中「犯罪組織」成員的境外哈薩克人士透露，被官方以反黑為名逮捕入獄的8人根本就只是一般民眾，沒想到卻被冠上窮凶極惡的罪犯之名，警方手法令人震驚，他說，「中國把少數民族藝術家、科學家與商人都送進再教育營，再把一般人關進監獄，但他們都是無罪的」。

此事傳出後，當地民眾與境外少數民族人士均感驚詫，認為新疆政府現已將迫害行為推展至「先射箭再畫靶」的境界，在毫無證據的前提下直接抓捕無辜民眾，接著再慢慢羅織罪名，十足是「寧錯抓一百也不放過一人」的辦案邏輯。

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