歷經劫難從新疆逃出與夫兒團圓 她恐遭遣返中國

2019-03-28 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局近年在新疆廣設再教育營，全面迫害少數民族穆斯林，一名曾在新疆再教育營工作的哈薩克族婦女去年出逃與新疆接壤的哈薩克共和國，跟擁有哈國國籍的夫兒團員，沒想到她向哈國政府申請難民庇護遲遲未過，如今恐面臨遣返命運。

長期關注中國人權狀況的《寒冬》雜誌今天刊文指出，中國籍哈薩克族婦女薩吾提拜（Sayragul Sauytbay）在新疆再教育營工作期間曾遭受折磨，她最終決定逃離該處，投奔居於哈國境內，擁有該國國籍的丈夫與兩個孩子。

報導指出，薩吾提拜去年5月21日入境哈國時被警方逮捕，並被以「非法越境罪」起訴，面臨遣返中國命運。不過該案於同年8月庭審時，哈國檢察官在檢視證據後撤回此前的指控，她隨即被當庭釋放。

然而，即便薩吾提拜的丈夫與兩名孩子均為哈國公民，她仍遲遲無法獲當局批准難民身分，雪上加霜的是，她留在中國的幾名親人也陸續被連坐抓捕，可見中方勢力已開始運轉。

薩吾提拜表示，難民庇護申請被拒的上訴庭將在當地時間28日開庭，屆時若仍無法撼動原判，她的案子便有可能進入遣返流程，依照往例，薩吾提拜一旦被送回中國，迎接她的很可能是死刑或被失蹤的下場。

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