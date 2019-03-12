新疆沒有「再教育營」？ 中共官員又有新說法

2019-03-12 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆維吾爾自治區黨委副書記雪克來提．扎克爾今（12）日表示，新疆沒有所謂「再教育營」，只有為反恐而建立的「職業技能培訓中心」，並形容該中心是「寄宿學校」。

綜合外媒報導，中國政府在新疆建立的「職業技能培訓中心」面臨國際上越來越多譴責，活動人士指出，當地有超過100萬人被關押在這個大規模的拘留營，但北京聲稱這是打擊伊斯蘭極端主義威脅行動的一部分。

雪克來提．扎克爾表示，國際稱新疆有集中營或再教育營，「這些陳述全是捏造的謊言，且極其荒謬」。他說，新疆的「職業技能培訓中心」，並不像外媒所指，限制學員自由或虐待學員，而是寄宿學校，提供免費食宿，讓學員學習語言、法律和不同技能。

雪克來提．扎克爾還指出，學員的個人自由獲得保障。他說，該中心嚴禁人格污衊或虐待，確保人身自由，學員可定期回家，保障使用自己語言文字的權利，中心亦有宗教組織。

他說，由於中心入學和結業人數會不時變化，相信人數會越來越少，指如果社會不需要培訓中心，可以逐步消失。他未具體交代中心有多少學員，只說並非如外媒所指有超過百萬人。

主導這項政策的新疆書記陳全國也出席這場開放外國媒體採訪的記者會，但沒有回答有關「再教育營」的問題。

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