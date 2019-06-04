美國挺台灣惹怒中國？ 解放軍疑試射新潛射飛彈

2019-06-04 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國貿易戰陷入僵局，中國在六四事件30週年前夕，本月在渤海灣一帶疑似進行2次潛射彈道飛彈發射試驗。分析認為，這是針對美國表現出干涉台灣及南海等核心問題的武力示威。

中國遼寧海事局2日公布航行警告，渤海及渤海海峽1日上午7時至下午1時、2日淩晨2時30分至中午12時將渤海灣一帶劃定為禁航區。中國官方媒體報導，解放軍1日和2日在渤海海域進行2天軍事演習。

中國官媒《環球時報》報導，2日凌晨多地網友目擊到空中出現發光不明飛行物，範圍覆蓋中國多個省市地區，包括中國山東省、山西省、河南省、河北省等省份。

美國網路媒體《防務博客》（Defence Blog）也報導，解放軍疑似在2日試射「巨浪-3」（JL-3）新潛射彈道飛彈。「巨浪」為用於核潛艇的洲際潛射彈道飛彈，由中國自主開發，射程達1.2萬至1.4萬公里，美國本土及整個歐洲都在射程範圍內。

香港政治評論家孫嘉業3日在香港《明報》上的評論指出，中國發表中美貿易談判的白皮書、渤海試射飛彈和南海軍演安排在同一日，恐怕絕非巧合，這一系列的動作將給美中間帶來後續影響。《東亞日報》分析，這是針對美國表現出干涉台灣及南海等核心問題的武力示威。

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