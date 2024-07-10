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北約峰會重申援烏抗俄！ 拜登：多國聯手強化烏克蘭防空戰力

北約峰會9日在美國華盛頓揭幕，拜登表示，美國、德國、荷蘭、羅馬尼亞和義大利近期將向烏克蘭提供防空系統設備，而在未來幾個月內，美國與北約盟國將向烏克蘭提供數十套防空系統與彈藥。（美聯社）

北約峰會9日在美國華盛頓揭幕，拜登表示，美國、德國、荷蘭、羅馬尼亞和義大利近期將向烏克蘭提供防空系統設備，而在未來幾個月內，美國與北約盟國將向烏克蘭提供數十套防空系統與彈藥。（美聯社）

2024/07/10 08:13

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組職（NATO）2024高峰會9日在美國華府舉行，美國總統拜登表示，美國與其他北約盟國未來幾個月內將向烏克蘭提供數十套防空系統，強化烏克蘭的防空戰力，抵抗俄羅斯彈襲。此外，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也提及美國與北約未來會如何加強對烏克蘭的支持。

綜合外媒報導，北約峰會9日在美國華盛頓揭幕，拜登表示，美國、德國、荷蘭、羅馬尼亞和義大利近期將向烏克蘭提供防空系統設備，而在未來幾個月內，美國與北約盟國將向烏克蘭提供數十套防空系統與彈藥。

根據北約峰會9日的聯合聲明，近期美國、德國和羅馬尼亞將向烏克蘭運送額外的愛國者飛彈「砲組」，而荷蘭和其他國家將向烏克蘭提供愛國者零件，義大利則是會提供SAMP-T防空系統。

其他盟國部份，包括加拿大、挪威、西班牙和英國，將提供許多其他防空系統，協助烏克蘭擴大防空範圍。這些系統包括NASAMS、鷹式飛彈、IRIS T-SLM、IRIS T-SLS和獵豹式防空砲車。

蘇利文9日下午在美國商會舉辦的一場國防工業會議中表示，北約在未來幾天將宣布在德國新設立一個軍事指揮部，負責訓練烏克蘭軍隊，並在烏克蘭首都基輔派駐一名高級代表，強化烏克蘭與北約的合作關係。蘇利文強調：「普廷無法分裂我們，他無法削弱我們，獲勝的會是烏克蘭而不是俄羅斯。」

美國與北約盟國表示，未來幾個月內將向烏克蘭提供數十套防空系統，強化烏克蘭的防空戰力。圖為NASAMS防空系統。（歐新社）

美國與北約盟國表示，未來幾個月內將向烏克蘭提供數十套防空系統，強化烏克蘭的防空戰力。圖為NASAMS防空系統。（歐新社）

美國、德國和羅馬尼亞將向烏克蘭運送額外的愛國者飛彈。（法新社）

美國、德國和羅馬尼亞將向烏克蘭運送額外的愛國者飛彈。（法新社）

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