北約峰會登場 聯手印太盟友抗中俄

2024年北大西洋公約組職高峰會9日在華府登場，日本、南韓、澳洲和紐西蘭等非北約成員的印太夥伴也受邀與會。（路透）

2024/07/10 05:30

非成員國日韓澳紐受邀 對抗中俄朝伊威權軸心

〔編譯張沛元、林家宇、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕二○二四年北大西洋公約組職（NATO）高峰會九日在華府登場，值此俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第三年之際，北約逐漸將勢力擴及歐洲與西半球以外地區，包括日本、南韓、澳洲和紐西蘭等非北約成員的印太夥伴，也受邀與會，凸顯北約進一步參與印太事務的態勢。中國和俄羅斯則揚言，將「密切關注」這場峰會。

請繼續往下閱讀...

中俄揚言「密切關注」北約峰會

儘管前述四個印太國家並非北約成員，但隨著中俄聯手對抗美國為首的西方世界，以及兩韓在烏戰上立場相左，印太四夥伴在北約的角色備受矚目。日韓紐三國領袖已經連續第三年出席北約峰會，澳洲今年則指派副總理出席。

比利時布魯塞爾自由大學安全、外交與戰略中心主任西蒙指出，北約峰會將使美國及其歐洲與印太盟友，反擊中國、俄羅斯、北韓與伊朗形成的「威權軸心」；歐洲—大西洋與印度—太平洋的結盟，顯然是以美國軍事力量為支柱建構而成；相較於中俄朝伊環環相扣式的夥伴關係，以美國軍力為支柱的北約與印太結盟，更具凝聚力與戰略優勢。

日本媒體報導，北約與日韓澳紐聯手建立國防工業合作體系的議案，可望在會中達成協議，具體措施是推動與日韓澳紐四國在國防工業領域的合作，強化國防工業基礎，並利用人工智慧（AI）和量子運算等新科技，提高抵禦網路攻擊和假訊息等新威脅的能力。

此外，北約和日本也可能在會中敲定建立高安全性專線，以共享機密情報，強化安保合作。雙方建立專線事宜，已進展到最後協商階段，日本首相岸田文雄預定十日啟程前往美國參加峰會，屆時應可正式商定。

美眾院議長允提更多法案抗中

共和黨籍的美國聯邦眾議院議長強生，八日在華府智庫「哈德遜研究所」發表演說，強調共和黨讚揚北約取得的和平、繁榮成果，但也呼應即將代表共和黨參選總統的川普一貫主張，呼籲北約成員做出更多貢獻，即年度國防支出至少佔國內生產毛額（GDP）二％。北約秘書長史托騰柏格上月指出，今年將有超過廿個北約會員國達此標準，相較於五年前僅不到十國達標。

強生也承諾，將在十一月眾院全面改選前，推動更多針對中國的法案，「中國對全球和平的威脅最甚。國會必須持續專注在動用一切可利用之工具對抗中國」。強森直指，當前的威脅網絡由中國、俄羅斯和伊朗等國組成，其中「北京是美國頭號外國威脅」，「他們從各方面佔盡我們金融和經濟系統的好處」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法