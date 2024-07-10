日本、北約將設專線 共享機密情報

日本首相岸田文雄（右）將出席在美國召開的北大西洋公約組織高峰會，會中可望達成日本與北約建立高安全性專線，以分享機密情報的協議。圖左為北約祕書長史托騰柏格。（歐新社檔案照）

2024/07/10 00:58

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕北大西洋公約組織 （NATO）高峰會9日在美國華盛頓登場。日本媒體報導，北約將與日本、南韓、澳洲和紐西蘭聯手建立國防工業合作體系的議案，可望在會中達成協議。另外，北約和日本決定建立高安全性專線，以分享機密情報，也可能在會中敲定。

俄羅斯入侵烏克蘭後，北約對極權國家提高警戒，邀請日韓澳紐等4個印太國家參加峰會，以加強非成員國的「全球夥伴」關係。日韓澳紐被定位為印太4國（IP4）。

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除了明確印太夥伴架構，《日本經濟新聞》報導，北約的具體措施是與日韓澳紐4國在國防工業領域合作，強化國防工業基礎，並利用人工智慧（AI）和量子運算等新科技，提高抵禦網路攻擊和假訊息等新威脅的能力。

在4個印太夥伴中，北約相當重視日本的角色。北約去年曾有在東京成立辦事處的構想，雖然迄今仍未定案，但日本在去年7月與北約達成新的「日本與北約訂製夥伴關係計畫」（ITPP），雙方確認將在16個領域合作，預料今年峰會上將會擬定具體合作措施。

《朝日新聞》報導，北約成員國之間為了交流機敏情報，已建立可確保安全性的通訊網，日本與北約之間也希望建構類似系統，以共享機密情報，強化安保合作。雙方建立專線事宜已到最後協商階段，日本首相岸田文雄預定10日啟程前往美國參加峰會，屆時應可正式商定。

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