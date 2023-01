西方軍援烏克蘭「愛國者電池」？ 中國官媒鬧笑話

位在德國某處軍營的愛國者防空飛彈系統。(美聯社)

〔即時新聞/綜合報導〕西方多國持續軍援烏克蘭對抗俄羅斯入侵,包括愛國者飛彈防空系統(Patriot missile battery),但中國官媒報導竟把「battery」翻譯成「電池」。有網友說,這就是中國去英文化的原因,「等中國沒人會英語就沒人知道他們錯了或造謠」。

多名網友近來發現,中國官媒央視和鳳凰新聞最近在報導西方國家軍援烏克蘭時,不約而同地在翻譯上鬧了大笑話,把愛國者飛彈(Patriot missile battery/Patriot battery)翻譯成愛國者「電池」。

網友指出,央視引述俄羅斯RT電視台網站報導烏克蘭將收到愛國者飛彈軍援,英文標題是「Ukraine may get another Patriot Battery」,央視的標題卻變成「烏外長:很快將收到系統『所需電池』」。

網友指出,RT網站的配圖明顯是飛彈車,因此新聞裡的Patriot是指「愛國者飛彈」,因此Battery一定不是「電池」,而是軍事術語砲組、排砲的意思。

無獨有偶,鳳凰新聞日前在報導「荷蘭援助烏克蘭patriot missle battery」時,竟翻譯成荷蘭捐助烏克蘭「一枚『愛國者』導彈電池」。網友調侃:「不知是鳳凰新聞缺乏專業的英文人才還是主觀的偏見,蒙蔽了他們的雙眼,睜眼說瞎話?」

對此,有網友指出「這就是他們要摒棄英語的原因,等中國民眾沒人會英語就沒人知道他們錯了或造謠」、「這個錯誤對黨國沒有什麼不好的影響,可能多少還有些好的宣傳效果。」

鳳凰新聞在報導「荷蘭援助烏克蘭patriot missle battery」時,竟翻譯成荷蘭捐助烏克蘭一枚「愛國者導彈電池」。(圖取自推特)

央視引述俄羅斯RT電視台網站報導烏克蘭將收到愛國者飛彈軍援,把「battery」翻譯成「電池」,標題變成「烏外長:很快將收到系統所需電池」。(圖取自網路)

