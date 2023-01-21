西方軍援烏克蘭「愛國者電池」？ 中國官媒鬧笑話

位在德國某處軍營的愛國者防空飛彈系統。（美聯社）

2023/01/21 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕西方多國持續軍援烏克蘭對抗俄羅斯入侵，包括愛國者飛彈防空系統（Patriot missile battery），但中國官媒報導竟把「battery」翻譯成「電池」。有網友說，這就是中國去英文化的原因，「等中國沒人會英語就沒人知道他們錯了或造謠」。

多名網友近來發現，中國官媒央視和鳳凰新聞最近在報導西方國家軍援烏克蘭時，不約而同地在翻譯上鬧了大笑話，把愛國者飛彈（Patriot missile battery／Patriot battery）翻譯成愛國者「電池」。

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網友指出，央視引述俄羅斯RT電視台網站報導烏克蘭將收到愛國者飛彈軍援，英文標題是「Ukraine may get another Patriot Battery」，央視的標題卻變成「烏外長：很快將收到系統『所需電池』」。

網友指出，RT網站的配圖明顯是飛彈車，因此新聞裡的Patriot是指「愛國者飛彈」，因此Battery一定不是「電池」，而是軍事術語砲組、排砲的意思。

無獨有偶，鳳凰新聞日前在報導「荷蘭援助烏克蘭patriot missle battery」時，竟翻譯成荷蘭捐助烏克蘭「一枚『愛國者』導彈電池」。網友調侃：「不知是鳳凰新聞缺乏專業的英文人才還是主觀的偏見，蒙蔽了他們的雙眼，睜眼說瞎話？」

對此，有網友指出「這就是他們要摒棄英語的原因，等中國民眾沒人會英語就沒人知道他們錯了或造謠」、「這個錯誤對黨國沒有什麼不好的影響，可能多少還有些好的宣傳效果。」

鳳凰新聞在報導「荷蘭援助烏克蘭patriot missle battery」時，竟翻譯成荷蘭捐助烏克蘭一枚「愛國者導彈電池」。（圖取自推特）

央視引述俄羅斯RT電視台網站報導烏克蘭將收到愛國者飛彈軍援，把「battery」翻譯成「電池」，標題變成「烏外長：很快將收到系統所需電池」。（圖取自網路）

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