為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    西方軍援烏克蘭「愛國者電池」？ 中國官媒鬧笑話

    位在德國某處軍營的愛國者防空飛彈系統。（美聯社）

    位在德國某處軍營的愛國者防空飛彈系統。（美聯社）

    2023/01/21 00:19

    〔即時新聞／綜合報導〕西方多國持續軍援烏克蘭對抗俄羅斯入侵，包括愛國者飛彈防空系統（Patriot missile battery），但中國官媒報導竟把「battery」翻譯成「電池」。有網友說，這就是中國去英文化的原因，「等中國沒人會英語就沒人知道他們錯了或造謠」。

    多名網友近來發現，中國官媒央視和鳳凰新聞最近在報導西方國家軍援烏克蘭時，不約而同地在翻譯上鬧了大笑話，把愛國者飛彈（Patriot missile battery／Patriot battery）翻譯成愛國者「電池」。

    網友指出，央視引述俄羅斯RT電視台網站報導烏克蘭將收到愛國者飛彈軍援，英文標題是「Ukraine may get another Patriot Battery」，央視的標題卻變成「烏外長：很快將收到系統『所需電池』」。

    網友指出，RT網站的配圖明顯是飛彈車，因此新聞裡的Patriot是指「愛國者飛彈」，因此Battery一定不是「電池」，而是軍事術語砲組、排砲的意思。

    無獨有偶，鳳凰新聞日前在報導「荷蘭援助烏克蘭patriot missle battery」時，竟翻譯成荷蘭捐助烏克蘭「一枚『愛國者』導彈電池」。網友調侃：「不知是鳳凰新聞缺乏專業的英文人才還是主觀的偏見，蒙蔽了他們的雙眼，睜眼說瞎話？」

    對此，有網友指出「這就是他們要摒棄英語的原因，等中國民眾沒人會英語就沒人知道他們錯了或造謠」、「這個錯誤對黨國沒有什麼不好的影響，可能多少還有些好的宣傳效果。」

    鳳凰新聞在報導「荷蘭援助烏克蘭patriot missle battery」時，竟翻譯成荷蘭捐助烏克蘭一枚「愛國者導彈電池」。（圖取自推特）

    鳳凰新聞在報導「荷蘭援助烏克蘭patriot missle battery」時，竟翻譯成荷蘭捐助烏克蘭一枚「愛國者導彈電池」。（圖取自推特）

    央視引述俄羅斯RT電視台網站報導烏克蘭將收到愛國者飛彈軍援，把「battery」翻譯成「電池」，標題變成「烏外長：很快將收到系統所需電池」。（圖取自網路）

    央視引述俄羅斯RT電視台網站報導烏克蘭將收到愛國者飛彈軍援，把「battery」翻譯成「電池」，標題變成「烏外長：很快將收到系統所需電池」。（圖取自網路）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    呼叫大翻譯運動！上海「浦西」英文被翻成「Pussy」
    2022/04/06 19:19

    呼叫大翻譯運動！上海「浦西」英文被翻成「Pussy」
    「Busiban」是啥？超狂英譯笑翻網友 內行人解惑了
    2022/03/07 18:59

    「Busiban」是啥？超狂英譯笑翻網友 內行人解惑了

    新北第一站 高速啟程 豐盛之境
    中國字幕「有幻想過口我嗎」觀眾困惑！真相曝光笑翻網友
    2022/02/13 00:07

    中國字幕「有幻想過口我嗎」觀眾困惑！真相曝光笑翻網友
    網瘋傳：China breaks promise被Google翻成信守承諾
    2021/01/18 10:48

    網瘋傳：China breaks promise被Google翻成信守承諾

    三度調高配息且績效領先 富坦穩月收基金表裡兼具
    被統一了？小英總統變「主席」 Google翻譯滿是中國用語
    2020/05/20 21:13

    被統一了？小英總統變「主席」 Google翻譯滿是中國用語
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播