為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川粉正妹網紅遭男辱罵「希望妳被強暴」！影片曝光引熱議

    擁有超過45萬名粉絲的網紅艾蜜莉．威爾遜 （Emily Wilson），力挺川普。 （圖取自emilysavesusa/X）

    擁有超過45萬名粉絲的網紅艾蜜莉．威爾遜 （Emily Wilson），力挺川普。 （圖取自emilysavesusa/X）

    2024/11/03 19:41

    〔編譯陳成良／綜合報導〕近日，一段拍攝於美國加州西好萊塢的影片在網路上瘋傳，引發熱議。 影片中，一位擁有超過45萬名粉絲的網紅艾蜜莉．威爾遜（Emily Wilson），因為穿著印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again, MAGA）標語的鞋子，與一名遛狗男子爆發激烈衝突，該男子甚至出言不遜，竟嗆聲「希望她被強暴」。

    《紐約郵報》報導。威爾遜在社群媒體上分享了這段影片，影片一開始就呈現威爾遜質問該男子的畫面：「我活該被性侵嗎？」 男子毫不猶豫地回答：「妳活該。」

    儘管影片中「性侵」一詞的音頻遭到消音處理，但威爾遜在影片說明中清楚地標示了該詞彙。 該男子除了對威爾遜的人身攻擊外，更將共和黨總統候選人川普 的性侵指控牽扯進來，說道：「他是性侵犯。」

    川普在過去曾多次遭控性騷擾，而在一場民事訴訟中，他被判決須為性侵犯和誹謗負責。 原告是作家卡羅爾（E. Jean Carroll），指控川普在1995年末或1996年初於紐約市高級百貨公司Bergdorf Goodman的更衣室性侵她。 雖然川普歷年來面臨許多性行為不端的指控，但他並未因性侵罪被判刑。

    影片中，該男子除了性侵相關的言論外，還以粗鄙不堪的字眼辱罵威爾遜，並表示「希望妳得到妳應得的下場」。 當威爾遜反問該男子關於拜登總統與未成年女兒洗澡的指控時，該男子則回應：「拜登沒參選總統。」 影片在威爾遜要求該男子「管好自己的閒事」後結束。

    目前，兩人衝突的起因仍不明朗，相關單位也尚未介入調查。 但這起事件已在網路上廣泛傳播，引發高度關注。

    這名遛狗男子對女網紅口出穢言。 （圖取自emilysavesusa/X）

    這名遛狗男子對女網紅口出穢言。 （圖取自emilysavesusa/X）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播