川粉正妹網紅遭男辱罵「希望妳被強暴」！影片曝光引熱議

2024/11/03 19:41

〔編譯陳成良/綜合報導〕近日,一段拍攝於美國加州西好萊塢的影片在網路上瘋傳,引發熱議。 影片中,一位擁有超過45萬名粉絲的網紅艾蜜莉.威爾遜(Emily Wilson),因為穿著印有「讓美國再次偉大」(Make America Great Again, MAGA)標語的鞋子,與一名遛狗男子爆發激烈衝突,該男子甚至出言不遜,竟嗆聲「希望她被強暴」。

《紐約郵報》報導。威爾遜在社群媒體上分享了這段影片,影片一開始就呈現威爾遜質問該男子的畫面:「我活該被性侵嗎?」 男子毫不猶豫地回答:「妳活該。」

儘管影片中「性侵」一詞的音頻遭到消音處理,但威爾遜在影片說明中清楚地標示了該詞彙。 該男子除了對威爾遜的人身攻擊外,更將共和黨總統候選人川普 的性侵指控牽扯進來,說道:「他是性侵犯。」

川普在過去曾多次遭控性騷擾,而在一場民事訴訟中,他被判決須為性侵犯和誹謗負責。 原告是作家卡羅爾(E. Jean Carroll),指控川普在1995年末或1996年初於紐約市高級百貨公司Bergdorf Goodman的更衣室性侵她。 雖然川普歷年來面臨許多性行為不端的指控,但他並未因性侵罪被判刑。

影片中,該男子除了性侵相關的言論外,還以粗鄙不堪的字眼辱罵威爾遜,並表示「希望妳得到妳應得的下場」。 當威爾遜反問該男子關於拜登總統與未成年女兒洗澡的指控時,該男子則回應:「拜登沒參選總統。」 影片在威爾遜要求該男子「管好自己的閒事」後結束。

目前,兩人衝突的起因仍不明朗,相關單位也尚未介入調查。 但這起事件已在網路上廣泛傳播,引發高度關注。

Lovely Kamala supporter tells me I look like I’ve been raped and he hopes I get raped and get what’s coming to me multiple times. As I’m walking alone. All because I’m wearing MAGA shoes ???? I bet he’s voting for her cause he cares so much about women’s rights? Let’s make him… pic.twitter.com/5eruptpdkb