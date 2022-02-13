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    中國字幕「有幻想過口我嗎」觀眾困惑！真相曝光笑翻網友

    近來網路上盛傳一張哏圖，男演員表情嚴肅，然而下方的簡體中文翻譯字幕卻寫道，「有幻想過你口的人是我嗎？」，疑似帶有情色意涵。（圖取自微博＿粉红甘草酸苷片）

    近來網路上盛傳一張哏圖，男演員表情嚴肅，然而下方的簡體中文翻譯字幕卻寫道，「有幻想過你口的人是我嗎？」，疑似帶有情色意涵。（圖取自微博＿粉红甘草酸苷片）

    2022/02/13 00:07

    〔即時新聞／綜合報導〕近來網路上盛傳一張哏圖，畫面中男演員表情嚴肅，然而畫面下方的簡體中文翻譯字幕卻寫道，「有幻想過你口的人是我嗎？」，疑似帶有情色意涵。但其實是因為中國字幕翻譯人員，為了避免被審查禁言，會以「口」字取代敏感詞彙。

    有中國網友「粉紅甘草酸苷片」8日透過微博分享一張哏圖，畫面是邁茲‧米克森（Mads Mikkelsen）演出《雙面人魔》的畫面，原文的英文字幕是「你殺藍德爾的時候，有沒有幻想過你殺的人是我？」，然而，中文翻譯字幕卻是「你口藍德爾的時候，有沒有幻想過你口的人是我？」

    由於中國的審查制度，偏「負面」的字眼在網路平台上都會被禁止，遇到會被禁止的敏感詞彙時，翻譯人員會以形狀類似框框的「口」字替代敏感詞彙。然而，該避開審查的作法，卻被發現意外帶有情色意涵。

    對此，中國網友笑喊，「更色了」、「怎麼會有如此淫亂之事呢」；也有中國網友感嘆，「欣賞當代網友一些苦中作樂的幽默感」。

    該哏圖被轉發到Dcard爆廢公社二館 等網路論壇，引起網友熱議，網友紛紛造樣造句，「台式字幕：我要殺爆你！！支式字幕：我要口爆你！！」、「亂我兄弟者，必口之!!!」、、「寧可錯口一百，也不願放過一個」。

    網友也表示，「我印象中子彈也不能在字幕上XD」、「殺字換成口，就某方面而言驚恐指數提升...」、「字幕組的問題，看多了就知道還有別的方法，例如S」。

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