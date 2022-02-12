美官員：習近平關注烏克蘭危機 探查華府如何回應侵台行動

烏俄戰火一觸即發，美國官員透露，中國正觀察美國如何回應，做為衡量美方如何處理北京對台灣採取更具侵略性行動的指標。圖為羅馬尼亞空軍基地的美國駐軍。（歐新社）

2022/02/12 22:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕在烏克蘭邊境緊張，戰雲密布之際，3名美國政府高層官員透露，拜登政府越來越認為，中國正觀察美國如何回應烏克蘭危機，做為衡量美國會如何處理北京對台灣採取更具侵略性行動的指標。

《彭博》12日報導，在烏克蘭危機升高之際，美國國務卿布林肯仍決定按照既定計畫，於本週訪問澳洲和南太平洋國家，是出於兩大原因，其中一個就是要強調，即使當前歐洲可能爆發戰事，也不影響拜登政府努力調整其政策轉向著重亞洲；另一個是確認美國在印度─太平洋地區的更長期安全利益，也與華府如何有效回應其他地區危機息息相關。

請繼續往下閱讀...

布林肯11日與澳洲、印度和日本「四方安全對話」（Quad）成員國外交部長會談後，在澳洲記者會上指出，「其他人正在看著，其他人在注意我們，看我們如何回應」。布林肯並未指明中國。

美國官員說，他們相信，中國的習近平政府正在研究北大西洋公約組織（NATO）的凝聚力。北約正尋求力抗俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍，但針對若俄羅斯侵略烏克蘭，或者採取其他形式破壞烏國穩定行動，應該以多大力道施加制裁，美歐之間有些不同調。官員指出，北京這部份格外有興趣，因為美國正努力強化Quad，並組成了美英澳AUKUS聯盟。

報導指出，「其他人」不只是中國的決策者，台灣總統蔡英文也指示政府官員，密切關注烏克蘭情勢以及對台灣安全的可能影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法