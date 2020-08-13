管到別人家裡去！抖音母公司2年前開始審查印尼新聞

抖音母公司，中國字節跳動透過旗下APP審查印尼新聞。（歐新社）

2020-08-13 23:36:34

〔即時新聞／綜合報導〕路透獲6名印尼消息人士爆料，抖音（TikTok）母公司、中國科技公司字節跳動（ByteDance），自2018年起迄今，透過印尼熱門新聞應用程式「Baca Berita」（下簡稱Baca），審查、過濾了由印尼媒體所發佈的文章與新聞，若內容涉及批評中國政府或反華言論，均會被字節跳動「和諧」掉。

《路透》報導 ，據印尼官員表示，TikTok在印尼因涉及顯示「色情、不恰當內容和褻瀆行為」而被短暫禁用之後，ByteDance作出了因應手段，買下印尼新聞彙整應用程式Baca。

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消息人士稱，字節跳動在尋求撤銷TikTok禁令的過程中，買下了Baca的全部業務。而後不久，字節跳動就制定了Baca的言論審查方式，主要使用人工智慧來匯總、過濾數百個印尼媒體的報導。

知情人士指出，字節跳動在與印尼政府進行談判期間，要求Baca管理團隊，不得出現任何有關禁用TikTok的文章。另外幾位直接參與過程的人士則透露，例如以「天安門」為關鍵字、或提及毛澤東的文章都會被審查過濾掉。而就算是來自印尼國家通訊社安塔拉（Antara）的新聞，像是報導有關印尼與中國在南海爭端的文章，也通通被字節跳動給「和諧」掉。

Baca則否認這些說法，他們向路透表示，他們是根據應用程式規範和印尼當地的法律來審核應用程式上的內容。

據路透統計，Baca在印尼為名列前茅的新聞應用程式，至2019年底，每月活躍用戶人數超過800萬，下載次數更達到3000萬。

Baca Berita為Google Play 商店上熱門的新聞應用程式。（擷取自Google Play 商店）

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