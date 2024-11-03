僅剩2天！下任美國總統如何影響台海局勢？ 專家曝台灣1大挑戰！

2024美國總統大選將登場，川普和賀錦麗誰會入主白宮，受到國際高度關注。（美聯社）

2024/11/03 20:02

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024美國總統大選將於本週二登場，民主黨籍候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨籍候選人川普（Donald Trump）誰會入主白宮，受到國際高度關注。英國廣播公司（BBC）近日刊出專題報導分析下任美國總統將如何影響台海局勢和中美關係，有學者認為台灣未來的一大挑戰是如何讓新政府更加重視台灣，下屆政府對台重視程度，將影響台海穩定。

根據BBC報導，相對於美國現任總統拜登（Joe Biden）在任內四度表態願意協防台灣，目前為其副手的賀錦麗對台海問題則未展現出同樣的堅定立場，先前她接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目《60分鐘》（60 Minutes）專訪被問到中國若犯台是否會以軍事力量支援台灣時，賀錦麗就說自己不回答假設性問題，並強調要維持「一中政策」。

請繼續往下閱讀...

至於川普，其外交風格更像是談生意，他在台灣問題同樣持模糊立場，沒有承諾出兵保衛台灣，只稱「不會讓戰爭發生」。川普今年10月接受《華爾街日報》（WSJ）訪問雖然曾說北京若進犯台灣，就會對中國增加150%到200%的關稅制裁，但他也曾兩度公開要求台灣向美國支付「保護費」。2位候選人的態度引發外界質疑美國保衛台灣的決心。

長期研究中國問題的美國學者、亞洲協會（Asia Society）美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）表示，美國作為民主國家，總統必須聆聽民意，美國是否派兵保衛海外國家從來都不是絕對，但他確信，即便不出兵，也會有相當強大的跨黨派力量採取行動。

美智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員宋文笛向BBC表示，台灣對美國總統選舉結果感到焦慮，擔心會影響未來對台軍售力度，因為賀錦麗缺乏拜登在參議院外交關係委員會數十年的經驗，也沒有拜登經歷冷戰歲月形成的鮮明意識形態，她若當選預料會更專注在國內事務。

而川普抱持「重商主義」（Mercantilism），若他重新入主白宮，美國過去幾年自認要擔起的國際義務恐怕會被丟在一旁，且一個交易導向的總統，對台軍售可能更趨向單純買賣，而非拜登近年軍事採購加上軍事援助的混合模式。儘管如此，宋文笛仍研判無論是誰當選，台海爆發戰爭的可能性都不高，

旅美台灣政治學者翁履中則指出，基於中國當前經濟危機和軍事實力不足，估計未來數年北京不會武力攻台，但台灣接下來要面對的挑戰，是如何讓新的美國政府看見台灣的價值，更加重視台海和平穩定重要性。翁履中直言，這2位候選人都不了解台灣，要怎麼樣讓他們知道台灣的價值不只有晶片，在與中國的整個競爭架構中，台灣還有其他合作的功能，「我要強調的是，短期內台海不會爆發戰爭，但這個『短期』取決美國是否認為台灣非常重要。」

針對下一屆美國政府上台，與中國的關係會有何變化？BBC表示，多名專家受訪時都預料大選結束後，美中關係或許會有一段蜜月期，可能重啟某些對話和談判，但很快會回到對抗競爭的主軸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法