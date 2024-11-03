被央視吹捧的17歲數學天才！如今被揭露作弊 校方竟這樣回應......

中國阿里巴巴全球數學競賽預賽第12名的姜萍，被證實是老師協助作弊。（圖翻攝自微博）

2024/11/03 21:08

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國企業阿里巴巴集團旗下基礎科學研究機構「阿里巴巴全球研究院」（又稱達摩院）主辦的「阿里巴巴全球數學競賽」，今年6月公布預賽名次，江蘇省漣水中專（類似台灣高職）服裝設計科的17歲女學生姜萍跌破眾人眼鏡打敗大批高材生拿下第12名入圍決賽，中官媒《央視》還為此做專題採訪，把姜萍捧上了天。沒想到官方今天（3日）公布決賽成績的同時，也揭露姜萍是靠老師協助作弊拿到好成績，在中國掀起輿論譁然。對此，漣水中專做出回應，盼外界給姜萍「更多包容和愛護」。

阿里巴巴全球數學競賽組委會今年6月公布預賽名次，就讀江蘇漣水中專的17歲女高職生姜萍打敗眾多來自北京大學、清華大學、加州大學柏克萊分校等名校的高材生，拿下第12名，成為唯一一名入圍決賽的中專生，引發熱議。當時就有不少人認為疑點頗多，但大部分中國網友力挺這名「天才」，官媒《央視》還特別去採訪姜萍做報導，大肆吹捧姜萍。

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沒想到阿里巴巴今天公布決賽成績，順帶揭露漣水中專教師王閏秋在預賽時協助其指導的學生姜萍作弊，「在本屆競賽中，江蘇省漣水中等專業學校教師王某某和其指導的學生入圍決賽，引發社會關注。根據決賽閱卷結果，二人未獲獎。據調查了解，王某某在預選賽中對其指導的學生提供幫助，違反了預選賽關於『禁止與他人討論』的規則。這也暴露出競賽賽制不夠完善、管理不夠嚴謹等問題。對此我們表示誠摯的歉意！」

該消息曝光後隨即引爆輿論。漣水中專今天發布通報稱，將對王閏秋給予「誡勉談話」處理，並取消本年度教師評優資格，「我校將進一步加強師德師風和校風學風建設，教育引導師生樹立正確的價值觀和成才觀，鼓勵師生踏實上進。同時，懇請廣大公眾對未成年人給予更多包容和愛護。」校方公告一出，不少網友嘲諷「作弊兩個字都沒敢寫出來」、「取消評優資格，這是個什麼恐怖處罰？」、「懲罰太重了，還以為會開除呢！」、「弄虛作假是中國傳統美德」。

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