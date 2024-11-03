美日同盟安啦！ 分析：亞洲沒有任何合作夥伴可取代日本

日媒分析，基於日本美國在亞洲對抗中國的最佳夥伴，不論賀錦麗或川普當選，美日關係都不致出現太大變動。（彭博檔案照）

2024/11/03 21:03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選鹿死誰手，牽動美國與日本關係走向。《日本時報》（The Japan Times）3日分析，川普對美日關係提出「破壞性」的前景，賀錦麗則可能維持現狀，但不論最後誰入主白宮，基於日本是美國在亞洲對抗中國「無可取代的夥伴」，美日關係不太可能發生重大轉變。

據分析，中國在日本附近的軍事行動，包括入侵日本領空和領海，以及在台灣周遭進行大規模演習等，一直是推動美日建立更強大同盟的關鍵驅動力。美國將中國視為戰略競爭對手，以及將日本的安全視為首要任務，川普和賀錦麗的看法接近一致。考量美國民主、共和兩黨廣泛支持對中國採取更強硬立場，可以合理預期日本將成為美國對抗北京的主要夥伴。

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東京大學東亞國際政治專家、副教授佐橋亮表示，無論美國政府如何更迭，華府的對中戰略及日本的角色都可能都保持不變，「畢竟，亞洲沒有任何合作夥伴可以取代日本」。據了解，為防止再次出現川普2016年意外當選後的衝擊，日本此次做好充分準備，包括已向兩個陣營派遣特使，日後將繼續協助與新任美國政府建立牢固的關係。

然而，日本無可避免地必須重新調整與美國打交道的方式。

在拜登領導下，華府和東京都表示美日同盟「比以往任何時候都更強大」，東京更捨棄許多二次世界大戰後建立的國防架構禁忌，包括從2023年度到2027年度為止的5年內，總計編列約43兆日圓的防衛預算，提升防衛預算佔國內生產毛額（GDP）達2％。賀錦麗陣營已透露，會延續拜登政府的外交政策，應該不會讓日本太過不安。

不過，儘管賀錦麗曾擔任聯邦參議員及副總統，但她在外交領域相對有限的經驗可能令人擔憂，尤其這方面的挑戰接踵而來，包括不得不應對中國日益增強的自信、狂刷存在感的北韓、激烈的烏俄戰爭，以及不斷擴大的中東衝突等。賀錦麗的團隊，將影響她如何處理這些挑戰。據傳，現任駐日大使易曼紐，可能是賀錦麗的國家安全顧問人選。

如果川普獲勝，日本可能會處於不利的位置，一來是因為2022年前首相安倍晉三遇刺後，日本失去最有力的「川普耳語者」，二來是日本民眾日前在國會大選中「懲罰」執政聯盟，可能面臨國內政治動盪。即使現任首相石破茂順利籌組政府，日後也必須密切注意華府關鍵職位人選。日本前高階官員表示，「川普1.0」的內閣成員擁有豐富經驗，因此東京才能與他們合作維持穩定的戰略和外交關係，但「川普2.0」還是未知數。

據了解，川普1.0大部分經驗豐富的官員在隨後幾年裡，都與川普保持距離，甚至否認他們與川普的關係。不過，仍有些人與川普關係密切，其中包括曾在川普時期出使日本的聯邦參議員海格提（Bill Hagerty），而他也被視為川普2.0內閣高階職位的有力人選。

相較於安全問題，美日在經濟領域的分歧或許更明顯。儘管日本仍對美國重新加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）懷抱希望，但考量美國當前的政治氣氛，無論賀錦麗或川普當選，新一任政府都不太可能讓美國重返這項範圍廣泛的貿易協定，或打消對自由貿易協定的質疑。

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