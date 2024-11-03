為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    選前黃金週六 川普、賀錦麗決戰搖擺州北卡

    川普支持者湧入搖擺州北卡羅來納州造勢會場，「垃圾車」也來了。（法新社）

    川普支持者湧入搖擺州北卡羅來納州造勢會場，「垃圾車」也來了。（法新社）

    2024/11/03 00:47

    〔中央社〕距離美國總統大選只剩下3天，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川普（Donald Trump）週六雙雙前往東南部搖擺州北卡羅來納州（North Carolina）固票。

    路透社報導，這將是賀川兩人連續第4天在同州競選造勢，凸顯出很可能決定5日選舉結果的7個州關鍵重要性。目前民調顯示兩人選情仍難分軒輊。

    根據美國佛羅里達大學（University of Florida）選舉實驗室（Election Lab）的統計，已有7000萬餘美國選民提前投票，這個數字雖然低於2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間創下的紀錄，但仍顯示選民熱情度高。

    週六也是北卡提前投票的最後1天，當地已有380萬多人完成投票。

    賀錦麗週六將在北卡最大城市夏洛特（Charlotte）造勢，美國搖滾樂明星瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi）將現身相挺。

    北卡在2020年支持川普，但也在同日選出民主黨籍州長，因此兩黨都對當地選情抱持希望。

    川普先於中午在夏洛特西方的加斯托尼亞（Gastonia）舉行1場造勢活動，晚間再回到北卡，將在格林斯伯勒（Greensboro）擁有2萬2000個座位的第一地平線體育館（First Horizon Coliseum）開講。

    賀錦麗和川普10月30日也都在北卡造勢，兩人翌日皆來到內華達州（Nevada），週五又都赴威斯康辛州（Wisconsin）拉票，3州全是關鍵戰場州，兩人造勢會場一度相距僅約11公里。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播